"Слуги народа" решили отправить в отставку министра обороны Украины Алексея Резникова
Новым главой Минобороны станет действующий начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов. Информацию о кадровых перестановках официально глава президентской фракции Давид Арахамия.
Министр обороны Украины Алексей Резников уйдет в отставку, об этом заявила нардеп от "Слуг народа" Марьяна Безуглая в Facebook. Безуглая также анонсировала голосование за постоянных руководителей МВД и СБУ.
На своей странице Безуглая написала, что "прошло закрытое заседание фракции "Слуга народа". И сообщила, что обсуждалось "без деталей":
- ситуация с безопасностью в Украине, действия РФ
- ограничение выезда за границу
- работа фракции в 2023 году
- кадровые ротации в правительстве.
"МОУ и Минстратегпром увольняем. Подаются на постоянных руководители СБУ и МВД", — резюмировала нардеп.
Через час информацию подтвердил глава фракции Давид Арахамия, написав, что "война диктует кадровую политику", а "время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке". Арахамия отметил, что это происходит сейчас и будет происходить в будущем.Важно
В итоге перестановка кадрами выглядит следующим образом:
- Алексей Резников переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества;
- Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны;
- МВД возглавит Игорь Клименко;
- СБУ – Василий Малюк.
"Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое", — резюмировал Арахамия.
Алексей Резников займет место руководителя Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Павла Рябикина. Сам Рябикин будет отправлен послом в Китай.
На ближайшее заседание Верховной Рады будет вынесен вопрос об увольнении Алексея Резникова с должности главы Минобороны Украины, об этом Марьяна Безуглая сказала в комментарии "Суспільному" по результатам закрытого заседания фракции.
Ранее Резников комментировал свою вероятную отставку. Он сказал, что ни один чиновник не "вечен на своей должности", однако отметил, что в любом случае будет работать для победы Украины.
"Решение быть мне министром принимает Верховный Главнокомандующий. А дальше я буду делать то, что мы согласуем. Мой опыт позволит мне не только обеспечивать войско, но и наказать высшее военно-политическое руководство РФ", — подчеркнул глава Минобороны.
Информация о возможной отставке министра появилась на фоне дела о вероятном хищении средств на закупках продовольствия для Вооруженных сил Украины с участием Минобороны.
Ранее отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Министр поддержал его увольнение. Впоследствии Шаповалов получил подозрение от Государственного бюро расследований.
Что известно о скандале с закупкой продовольствия для ВСУ
Минобороны подозревают в хищении средств на закупках продовольствия для ВСУ. 21 января издание "Зеркало недели" опубликовало материал журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, в котором говорилось, что продукты для украинских военных покупались в два раза дороже, нежели они продаются в магазинах. В частности, Николов отмечал, что указанные в договоре цены оказались в два-три раза выше по сравнению с рыночными. К примеру, Минобороны заказало яйца по 17 грн за штуку, а в магазине они продаются примерно по 7 грн. Картофель — по 22 грн за кг при розничной цене 8-9 грн за кг, куриное бедро — по 120 грн за кг, хотя в супермаркетах они стоят по 80 грн и так далее.