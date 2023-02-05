"Слуги народу" вирішили відправити у відставку міністра оборони України Олексія Резнікова

Новим головою Міноборони стане чинний начальник військової розвідки України Кирило Буданов. Інформацію про кадрові перестановки офіційно підтвердив голова президентської фракції Давид Арахамія.

Related video

Міністр оборони України Олексій Резніков піде у відставку, про це заявила нардепка від "Слуг народу" Мар'яна Безугла у Facebook. Безугла також анонсувала голосування за постійних керівників МВС та СБУ.

На своїй сторінці Безугла написала, що "пройшло закрите засідання фракції "Слуга народу". І повідомила, що обговорювалося "без деталей":

ситуація з безпекою в Україні, дії РФ;

обмеження виїзду за кордон;

робота фракції у 2023 році;

кадрові ротації в уряді.

"МОУ та Мінстратегпром звільняємо. Подаються на постійних керівники СБУ та МВС", — резюмувала нардепка.

[ + – ] Допис Мар'яни Безуглої

За годину інформацію підтвердив голова фракції Давид Арахамія, написавши, що "війна диктує кадрову політику", а "час і обставини потребують посилення та перегрупування". Арахамія зазначив, що це відбувається зараз і відбуватиметься у майбутньому.

Важливо

Відставка, скандал із закупівлями, постачання танків і новий наступ на Київ: про що говорив Резніков

Зрештою перестановка кадрами виглядає так:

Олексій Резніков переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва;

Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони;

МВС очолить Ігор Клименко;

СБУ — Василь Малюк.

"Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємось захищатися й повертати своє", — резюмував Арахамія.

[ + – ] Допис Давида Арахамії про кадрові перестановки Фото: Скриншот

Олексій Резніков займе місце керівника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна. Сам Рябікін буде відправлений послом у Китай.

На найближче засідання Верховної Ради буде винесено питання про звільнення Олексія Резнікова з посади голови Міноборони України, про це Мар'яна Безугла сказала в коментарі "Суспільному" за результатами закритого засідання фракції.

Раніше Резніков коментував свою ймовірну відставку. Він сказав, що жоден чиновник не "вічний на своїй посаді", проте зазначив, що в будь-якому разі працюватиме для перемоги України.

"Рішення бути мені міністром ухвалює Верховний Головнокомандувач. А далі я робитиму те, що ми погодимо. Мій досвід дозволить мені не лише забезпечувати військо, а й покарати найвище військово-політичне керівництво РФ", — наголосив глава Міноборони.

Інформація про можливу відставку міністра з'явилася на тлі справи про ймовірне розкрадання коштів на закупівлю продовольства для Збройних Сил України за участю Міноборони.

Заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, який раніше відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Міністр підтримав його звільнення. Згодом Шаповалов отримав підозру Державного бюро розслідувань.

Що відомо про скандал із закупівлею продовольства для ЗСУ

Міноборони підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі продовольства для ЗСУ. 21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста та засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, в якому йшлося про те, що продукти для українських військових купувалися вдвічі дорожче, ніж вони продаються в магазинах. Зокрема, Ніколов зазначав, що зазначені в договорі ціни виявилися вдвічі-втричі вищими порівняно з ринковими. Наприклад, Міноборони замовило яйця по 17 грн за штуку, а в магазині вони продаються приблизно по 7 грн. Картопля — по 22 грн за кг при роздрібній ціні 8-9 грн за кг, куряче стегно — по 120 грн за кг, хоча в супермаркетах вони коштують по 80 грн і так далі.