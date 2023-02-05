Відставка, скандал із закупівлями, постачання танків і новий наступ на Київ: про що говорив Резніков

Глава Міноборони на пресконференції заявив, що не вірить у нове сухопутне вторгнення з території Білорусі та попередив, що не готовий змиритися зі своїм звільненням. Фокус в одному матеріалі зібрав головні тези, які озвучив Олексій Резніков у розмові із журналістами.

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5 лютого відбулася пресконференція міністра оборони України Олексія Резнікова, на якій, серед іншого, обговорювалися питання можливого нового наступу ЗС РФ на Київ, постачання Заходом озброєння і відставка самого голови Міноборони. Фокус в одному матеріалі зібрав головні тези, озвучені під час бесіди із журналістами.

Пресконференція Резнікова 5 лютого — відставка Резнікова

Міністр оборони під час пресконференції, на якій був присутній кореспондент Фокусу, заявив, що питання про його відставку може ухвалити лише президент України Володимир Зеленський. За словами Олексія Резнікова, він читає різні Telegram-канали, в яких публікуються "інсайди" про швидке звільнення.

"Рішення бути мені міністром ухвалює Верховний Головнокомандувач. А далі я робитиму те, що ми погодимо. Мій досвід дозволить мені не лише забезпечувати військо, а й покарати найвище військово-політичне керівництво РФ", — наголосив глава Міноборони.

На уточнювальне питання журналістів про можливу відставку Олексій Резніков заявив, що не змирився б зі звільненням.

"Я — переможець. Ним і залишусь", — додав міністр оборони.

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Пресконференція Резнікова 5 лютого — військова допомога Україні

Одним із найважливіших досягнень за весь час своєї каденції Олексій Резніков назвав надання Україні артилерії калібру 155 мм, за допомогою якої Сили оборони знищують військові об'єкти ЗС РФ на передовій і в тилу. Під час спілкування із журналістами глава Міноборони також висловив сподівання, що його команда зробила все можливе для оснащення української армії.

Незакритим, за словами Резнікова, залишилося питання надання ЗСУ бойової авіації.

"У разі своєї відставки я поділюся всіма контактами з колегами, з якими я у добрих відносинах", — додав міністр оборони.

Окремо Резніков припустив, що 14 лютого союзники офіційно оголосять про кількість бойових танків, які будуть надані Україні в межах чергової військової допомоги. Міністр не заперечує, що кожна країна окремо анонсує кількість і терміни постачання техніки на потреби української армії.

У контексті співпраці з Німеччиною Резніков нагадав, що Україна очікує від Берліна запчастини до танків Leopard і зенітні ракетні комплекси IRIS-T, які дозволять посилити протиповітряну оборону країни. Глава Міноборони запевнив, що ЗСУ не застосовуватимуть західне озброєння для завдання ударів по території Росії і додав, що зброя українцям необхідна виключно для самооборони.

На уточнювальне питання журналіста, коли Україна може отримати від Ізраїлю технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети і дрони, Резніков не зміг озвучити конкретні терміни, заявивши лише: "Це правда. Ізраїль нам це обіцяв".

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Пресконференція Резнікова 5 лютого — новий наступ ЗС РФ

Олексій Резніков під час пресконференції нагадав, що Кремль не відмовився від мрії захопити Київ. Росіяни, за його словами, вважають, що в разі окупації столиці рухне вся оборона України.

Проте Міноборони на сьогодні не бачить ударних груп на території Білорусі, які можуть бути задіяні у сухопутному наступі на Київ. Основними напрямками ударів ЗС РФ, за словами Резнікова, є південь і схід України.

"На полігонах у Білорусі не більше 12 тисяч російських солдат. І я вже не кажу про те, що Київ — велике 4-мільйонне місто. Вони Бахмут кілька місяців захопити не можуть", — продовжив Резніков, коментуючи загрозу нового наступу ЗС РФ на Київ.

Глава Міноборони також сумнівається, що Росія застосовуватиме проти України ядерну зброю. Резніков нагадав, що з кожним воєнним злочином росіян Захід лише збільшує обсяги військової допомоги, тому тактика залякування не спрацює. Міністр вважає, що якби РФ застосувала ядерну зброю на лінії фронту — це становило б небезпеку для своїх військ, а на окупованих територіях — для населення, яке нібито "захищають" загарбники.

"Це (застосування ядерної зброї — ред.) може бути будь-де. А що воно дасть? Воно дасть найбільший доказ, що трибунал для них усіх гарантований, тому що Україна не є ядерною країною, і, відповідно, ми не являємо ядерної загрози. А загальна концепція застосування ядерної зброї — це зброя стримування", — додав Резніков.

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Пресконференція Резнікова 5 лютого — скандали із закупівлями у Міноборони

Олексій Резніков запевнив, що в профільному міністерстві триває внутрішній аудит усіх систем закупівель. Міністр прогнозує, що процедуру буде офіційно завершено протягом наступного тижня. За словами Резнікова, рахункова палата Верховної Ради, зі свого боку, готова провести аудит міжнародної технічної допомоги, яку отримує Україна.

"На сьогодні ми реорганізували кілька підрозділів Міноборони — це Головне управління майна та ресурсів, Департамент закупівель. Ця реорганізація триває. Ми замінили керівництво компаній-спецекспортерів, які були передані нам в управління для забезпечення, і продовжуємо цей трек далі", — продовжив Резніков і додав, що зараз на складах є понад 200 тисяч бронежилетів і понад 150 тисяч касок, а також сотні тисяч комплектів форм.

Окремо міністр оборони прокоментував розслідування журналіста проєкту "Наші Гроші" Юрія Ніколова, яке стосувалося закупівлі продовольства для потреб ЗСУ за завищеними цінами. За словами Резнікова, поки що йому не відомо про жоден факт вручення підозри посадовцям Міноборони, які брали участь у підписанні договорів про постачання продуктів.

Міністр стверджує, що проведення обшуків та оголошення підозр, які проводились напередодні, не стосуються закупівлі продовольства для потреб ЗСУ. Відповідаючи на запитання щодо роботи ексдиректора Департаменту держзакупівель міністерства Богдана Хмельницького, Резніков заявив, що ще влітку 2022 року призначив аудит діяльності цього відомства.

"Хмельницький на підставі мого письмового звернення ще влітку був спрямований в СБУ на проходження поліграфа. І я отримав відповідні висновки цієї експертизи. Це й було підставою для усунення та ухвалення подальших управлінських рішень. Надалі він був звільнений", — продовжив Резніков.

Глава Міноборони також прокоментував скандал з екстопчиновником відомства Олександром Лієвим, якого звільнили після помилкової у ЗМІ інформації про його нібито російське громадянство. За його словами, колишній підлеглий перед працевлаштуванням до міністерства пройшов усі спецперевірки, зокрема поліграф в СБУ.

"Людина прийшла в міністерство, пройшла відкриті конкурси процедури відповідно до законодавства, пройшла всі спецперевірки, про що є відповідні довідки всіх правоохоронних органів, пройшла перевірку на поліграфі в СБУ. …Усі процедури зроблено, ні в кого не виникло питань. Потім з'являється фейковий паспорт — починається бійка… Хіба це справедливо?" — запитав Резніков, відповідаючи на запитання журналістів.