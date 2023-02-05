Резніков може піти у відставку: його, ймовірно, замінить Буданов, — нардеп

За інформацією журналістів, нинішній глава Міноборони залишиться у президентській команді та може очолити інше міністерство. Тим часом, кандидатуру Кирила Буданова на нову посаду лобіює Андрій Єрмак.

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Міністр оборони України Олексій Резніков може втратити свою посаду на тлі останніх корупційних скандалів у його міністерстві. На його місце можуть поставити керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Про це розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, Резніков може очолити Міністерство стратегічних галузей промисловості.

Тим часом джерела з партії "Слуга народу" повідомили виданню "Бабель", що міністра оборони можуть звільнити за кілька тижнів. Якщо 4 лютого Буданов був одним із кандидатів на цю посаду, то вже 5 лютого став єдиним.

За інформацією журналістів, його кандидатуру лобіює голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Щодо долі Олексія Резнікова — "не все так однозначно". Єдине, що відомо напевно — він залишиться в команді... Найімовірніший варіант — Міністерство стратегічних галузей промисловості. Поки що його очолює Павло Рябікін, який може вирушити послом в одну з азіатських країн", — пишуть журналісти.

У виданні зазначають, що ще влітку в уряді було обговорено можливість ліквідації чи трансформації цього міністерства. Були різні варіанти: "агентство" під час Міноборони або об'єднання з Мінцифри. Зрештою Єрмак має ідею реінкарнації відомства.

Увечері 5 лютого народні депутати від "Слуги народу" збираються на засідання фракції, де їм розкажуть про кадрові зміни.

Нагадаємо, 31 січня Олексій Резніков повідомив, що закупівлі продуктів у Міністерстві оборони стануть прозорими. Глава відомства зазначив, що ліквідував монополію у сфері закупівель продуктів для ЗСУ.

30 січня він сказав, що не знав про скандальний контракт щодо закупівлі продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами. За його словами, Україні необхідно знайти баланс між секретністю воєнного часу та прозорішою системою.