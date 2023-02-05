Резников может уйти в отставку: его, вероятно, заменит Буданов, — нардеп

По информации журналистов, нынешний глава Минобороны останется в президентской команде и может возглавить другое министерство. Тем временем кандидатуру Кирилла Буданова на новую должность лоббирует Андрей Ермак.

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Министр обороны Украины Алексей Резников может потерять свою должность на фоне последних коррупционных скандалов в его министерстве. На его место могут поставить руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. Об этом рассказал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, Резников может возглавить Министерство стратегических отраслей промышленности.

Тем временем источники из партии "Слуга народа" сообщили изданию "Бабель", что министра обороны могут уволить через несколько недель. Если 4 февраля Буданов являлся одним из кандидатов на эту должность, то уже 5 февраля стал единственным.

По информации журналистов, его кандидатуру лоббирует глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Относительно судьбы Алексея Резникова — "не все так однозначно". Единственное, что известно наверняка — он останется в команде… Более вероятный вариант — Министерство стратегических отраслей промышленности. Пока его возглавляет Павел Рябикин, который может отправиться послом в одну из азиатских стран", — пишут журналисты.

В издании отмечают, что еще летом в правительстве обсуждали возможность ликвидации или трансформации этого министерства. Были разные варианты: "агентство" при Минобороны или объединение с Минцифры. В конечном итоге у Ермака есть идея реинкарнации ведомства.

Вечером 5 февраля народные депутаты от "Слуги народа" собираются на заседание фракции, где им расскажут о кадровых изменениях.

Напомним, 31 января Алексей Резников сообщил, что закупки продуктов в Министерстве обороны станут прозрачными. Глава ведомства отметил, что ликвидировал монополию в сфере закупок продуктов для ВСУ.

30 января он сказал, что не знал о скандальном контракте по закупке питания для ВСУ по завышенным ценам. По его словам, Украине необходимо найти баланс между секретностью военного времени и более прозрачной системой.