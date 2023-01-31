"Цілі в нас спільні": закупівлі продуктів Міноборони стануть прозорими, — Резніков

Міністр заявив, що ліквідував монополію у сфері закупівель продуктів для ЗСУ, а також назвав рішення, ухвалені для того, щоб скандал із закупівлями за завищеними цінами не повторився.

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Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков заявив, що закупівлі продуктів Міністерством оборони стануть прозорими. Про це він написав у себе у Facebook.

За словами міністра, процес удосконалення у Міноборони триває безперервно. Так, 29 червня 2022 р. було ухвалено рішення здійснити позапланову перевірку забезпечення армії харчуванням силами внутрішнього аудиту Міноборони. Восени відповідні структури комплексно перевірялися і внутрішнім аудитом, і державними аудиторами. Аудит показав, що система закупівель та контролю потребує змін.

"Ми проводимо очищення одночасно з відсіччю ворогу. Сховатися за війною у корупціонерів не вийде", — написав Резніков.

Він зазначив, що скандал із закупівлями продуктів харчування Міністерством оборони за завищеними цінами виник через те, що відомство не було достатньо відкритим. Цю помилку варто виправити.

Резніков заявив, що першим його завданням було ліквідувати монополію у сфері харчування ЗСУ.

"Це завдання вирішене — замість одного постачальника, який був ще рік тому, у 2022 році їх кількість зросла до 5, а на 2023 рік ми уклали контракти з 8 компаніями", — написав він.

За словами міністра, головним пріоритетом для Міноборони є забезпечення безперервності та якості харчування. Однак необхідно знайти баланс прагненням суспільства бачити прозорі процеси та контролювати їх. Тому було вирішено повернути цивільний контроль за закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень воєнного стану.

Крім того, Резніков доручив відомству:

здійснити аналіз цін і процес їх формування;

зменшити термін контракту з постачальниками;

розробити нові підходи, які враховуватимуть механізми прозорості та підзвітності;

ввести внутрішнє правило звіряння всіх цін під час укладання контрактів із реєстром Мінекономіки та ринковими цінами.

Також глава Міноборони повідомив, що на сайті відомства буде оприлюднено за фактом укладеного контракту номер і дату укладання, ціну за одиницю, а також посилання на публічні технічні умови закупівлі.

"Водночас я очікую допомоги міжнародних партнерів, депутатів, журналістів, інституцій громадянського суспільства, експертів у пошуку згаданого балансу", — написав Резніков.

Він звернувся до Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, до Комітету з питань антикорупційної політики. Міністр попросив провести спільну нараду, яка буде присвячена механізмам змін закупівлі, підзвітності та цивільного демократичного контролю. Також Резніков підписав понад 20 запрошень до різних організацій, які спеціалізуються на антикорупційній діяльності, запросив експертів на спільну зустріч, щоб обговорити необхідні кроки.

Раніше Резніков говорив, що не знав про скандальний контракт МО на закупівлю продуктів для армії. Він зазначив, що це ніяк не вплинуло на Збройні сили України.

Також нагадаємо, що Резніков розповів, яким буде нове меню для ЗСУ. За словами міністра оборони України, нове меню для військових створять з урахуванням усіх родів військ, харчових звичок і навіть віросповідання військовослужбовців.

Ще Фокус писав, що директора департаменту закупівель Міноборони України Богдана Хмельницького звільнено зі своєї посади.