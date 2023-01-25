Веганське, халяльне та кошерне: Резніков розповів, яким буде нове меню для ЗСУ

За словами міністра оборони України, нове меню для військових створять з урахуванням усіх родів військ, харчових звичок і навіть віросповідання військовослужбовців.

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Міністерство оборони України ухвалило рішення повністю відійти від радянських стандартів харчування в армії та розробити нові варіанти меню для українських військових. Про це написав голова профільного міністерства Олексій Резніков на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Резніков підкреслив, що в профільному міністерстві та ЗСУ завжди була нульова толерантність до корупції.

Міністр оборони додав, що в підконтрольному йому міністерстві й у Збройних силах України більше не має статися непорозумінь, таких як скандал із закупівлею продуктів за завищеними цінами.

"Рішення я бачу в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру та калорії", — заявив Резніков.

За його словами, це поширений підхід і стандарт НАТО.

"На засіданні антикорупційного комітету я озвучив зобов'язання запровадити меню впродовж 4-5 місяців. Це завдання ми визначили як пріоритетне і будемо намагатися вирішити його швидше", — підкреслив Резніков.

Нове меню для ЗСУ: хто над ним працюватиме

Щоб запустити цей процес, Олексій Резніков проситиме організувати спільне засідання двох комітетів, адже потрібно буде сконцентрувати фахівців і забезпечити необхідний імпульс.

Також створять робочу групу, яка відпрацює питання створення нового меню для військових за всіма вимірами — від процедури запровадження до змісту меню.

Крім того, глава Міноборони пообіцяв, що буде особисто звертатися на ринок із проханням підтримати перехід на систему меню.

"Також я перебуватиму в постійному діалозі з ринком, щоб забезпечити стабільне харчування протягом перехідного періоду", — сказав він.

Яким буде меню для військових за НАТОвськими стандартами

Глава Міноборони пояснив, що існують особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ. Є ВМСУ, десантники, авіація зі своїми особливостями. Є відмінності між харчуванням у польових умовах на фронті й у пункті постійної дислокації. І всі ці відмінності потрібно врахувати.

Також для українських військових розроблять веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції.

Нагадаємо, 21 січня журналіст Юрій Ніколов заявив, що Міністерство оборони розкрадає бюджетні кошти завищуючи ціни на продукти харчування для Збройних сил України. Судячи з документів, які оприлюднили журналісти, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кг, хоча у Києві роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

Фокус також писав, що на початку жовтня 2022 року петиція на сайті президента "Про запровадження вегетаріанських і веганських сухих пайків для Збройних сил України" набрала необхідні для розгляду главою держави 25 тис. голосів. Після цього Володимир Зеленський дав офіційну відповідь.