"Учора я помилився": журналіст Ткач попросив вибачення у звільненого топчиновника Міноборони Лієва

За словами вже колишнього в.о. заступника міністра оборони Олександра Лієва, за ніч йому надійшло майже 200 повідомлень із погрозами. Він звернувся до СБУ з проханням перевірити мотив джерела "Української правди".

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Журналіст "Української правди" Михайло Ткач опублікував пост із вибаченнями перед звільненим в.о. заступника міністра оборони Олександром Лієвим і спростував новину видання про те, що "в чиновника є російський паспорт". Відповідний пост Ткач опублікував на своїй Facebook-сторінці 3 лютого.

"Найгірше, що може бути, — це неправда. Учора я помилився. Я прошу вибачення в Олександра Лієва. Інформація про російський паспорт Олександра Лієва, опублікована вчора, не відповідає дійсності", — написав Ткач.

Фото: Facebook

Водночас він додав, що не може написати про причини публікації неправдивої інформації, оскільки це матиме вигляд "спроби виправдання". І додав, що новину спочатку опублікували з позицією Левіна.

Позиція Олександра Лієва

3 лютого Олександр Лієв розмістив на своїй сторінці у Facebook відеозвернення, де заявив, що подав у СБУ заяву з проханням перевірити джерело, яке передало дезінформацію журналісту Ткачу.

"Я за ніч отримав майже 200 повідомлень із погрозами. Більшу частину ночі я займався охороною своєї родини. Вранці поїхав до СБУ, подав заяву з проханням перевірити джерела, які використав Михайло Ткач. Перевірити на предмет їхнього мотиву. Тому що деяка кількість людей у Міністерстві оборони, у керівництві відомства змушені були останні десятки годин думати не про ті речі, про які треба думати", — розповів Лієв.

Колишній в.о. заступника міністра оборони також додав, що Ткач йому особисто не дзвонив, але його влаштовує і факт того, що журналіст і його видання опублікували спростування інформації про його російський паспорт і висловив готовність дати інтерв'ю.

Крім того, Лієв зазначив, що на фото, які опублікувала УП, був не його паспорт.

"Я з холодком по спині уявляю, що було б, якби вони зробили цей фейковий паспорт якіснішим, якби вони написали моє ім'я без помилок, якщо б там якийсь номер більш-менш адекватний паспорту привласнили. Фотографію мою поставили, а не ту? Що тоді було б? Як було б складно це все пояснювати? На щастя, джерело було безглузде, а можливо, зробили це спеціально. Я на цьому не знаюся, я не розумію, чому так сталося, тому зренувся до СБУ", — додав Лієв.

Новина про "російський паспорт" Олександра Лієва

У четвер, 2 лютого, видання "Українська правда" опублікувало новину про те, що у виконувача обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва нібито знайшли російський паспорт.

Увечері того ж дня на сайті Міноборони з'явилася публікація, де повідомлялося, що Олександра Лієва звільнили з посади за його власним бажанням. Пресслужба Міноборони відкинула заяви ЗМІ про те, що ексчиновник нібито мав паспорт РФ, зазначивши, що на етапі працевлаштування та під час роботи він проходив усі необхідні перевірки.

Нагадаємо, 3 лютого в Службі безпеки повідомили про викриття схеми розкрадання грошей, що виділялися на закупівлю продовольства для Сил оборони України.

Також повідомлялося, що 2 лютого Печерський суд Києва заарештував на два місяці ексзаступника голови Міноборони В'ячеслава Шаповалова, якого звинувачують у лобіюванні підписання договорів про постачання продуктів для ЗСУ за завищеними цінами та закупівлями низькоякісно військового спорядження.