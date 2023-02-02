ЗМІ пишуть про російський паспорт у топчиновника Міноборони: той усе заперечує (фото)

Лієв заявив, що на опублікованому фото не його підпис. Щоб це підтвердити, він показав журналістам свій електронний документ.

Related video

У виконувача обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва нібито знайшли російський паспорт. Про це повідомило видання "Українська правда".

Журналісти пишуть, що нібито російський паспорт Лієва видано 2019 року в Москві. У документі сказано, що Лієв народився у столиці РФ, хоча насправді це не так.

Лієв заперечує наявність у себе громадянства РФ.

"У мене немає і не було ніколи жодного іншого громадянства, крім українського. Я не подавався на громадянство іншої країни", — сказав він.

Водночас, як пише видання "Бабель", Лієв прямо спростував інформацію "Української правди". Він зазначив, що у паспорті, оприлюдненому журналістом УП Михайлом Ткачем у Telegram, навіть не його підпис.

[ + – ] Паспорт Лієва

Хто такий Олександр Лієв

Кримський політик, ексміністр туризму АРК З літа 2022 року — тимчасовий в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО України. Цей департамент проводить закупівлі оборонного обладнання для ЗСУ. Лієву та сім'ї окупанти заборонили в'їзд на територію Криму.

Раніше Фокус писав, що Арахамія підбив підсумки роботи спецслужб України 1 лютого. Глава фракції "Слуга народу" пригрозив тим чиновникам, які не зрозуміли, що "жити доведеться за законом", в'язницею.

Ще нагадаємо, що суд заарештував ексдиректора департаменту держзакупівель. Богдана Хмельницького підозрюють у закупівлі 3 тисяч неякісних бронежилетів. За даними журналістів, колишній чиновник оборонного відомства може вийти з-під арешту, внісши заставу у розмірі 26 млн грн.

Також повідомлялося, що журналісти заявили, що голова столичної прокуратури зустрів новорічні свята за кордоном. Так, Олег Кіпер із міркувань безпеки відмовився назвати країну, де відпочивав, оскільки його дружина нещодавно замінила російський паспорт українською.