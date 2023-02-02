Скандал у Міноборони: суд заарештував ексдиректора департаменту держзакупівель, – ЗМІ

Богдана Хмельницького підозрюють у закупівлі 3 тисяч неякісних бронежилетів. За даними журналістів, колишній чиновник оборонного відомства може вийти з-під арешту, внісши заставу у розмірі 26 млн грн.

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Шевченківський районний суд Києва заарештував ексдиректора департаменту державних закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького. Його підозрюють у корупції. Про це пише "Українська правда" з посиланням на коментар пресслужби Офісу генпрокурора та власні джерела у правоохоронних органах.

Як уточнюється, Хмельницького взяли під варту, але суд ухвалив, що він може вийти під заставу.

У прокуратурі не називають суму, але уточнюють, що вважають її надто маленькою. У зв'язку з цим відомство має намір оскаржити розмір застави.

Тим часом співрозмовник УП у правоохоронних органах уточнив, що йдеться про 26 млн грн.

Колишнього чиновника підозрюють у закупівлі близько 3 тисяч бронежилетів на суму понад 100 млн грн, які виявилися неякісними.

За матеріалами СБУ, ексначальнику департаменту держзакупівель повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань;

ч. 5 ст. 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

ч. 2 ст. 28 — скоєння кримінального правопорушення групою осіб.

Хмельницькому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Справа про закупівлю Міноборони

1 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нещодавно звільненого заступника Міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення збройних сил. У своєму офіційному повідомленні ДБР не зазначило ім'я підозрюваного. Однак, за інформацією ЗМІ, йдеться про В'ячеслава Шаповалова.

Видання "Українська правда" повідомляє, що сьогодні, 2 лютого, Печерський райсуд Києва заарештував Шаповалова на два місяці. Водночас встановлено заставу у розмірі понад 400 мільйонів гривень.