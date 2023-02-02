Скандал в Минобороны: суд арестовал экс-директора департамента госзакупок, – СМИ

Богдана Хмельницкого подозревают в закупке 3 тысяч некачественных бронежилетов. По данным журналистов, бывший чиновник оборонного ведомства может выйти из-под ареста, внеся залог в размере 26 млн грн.

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Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-директора департамента государственных закупок Министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого. Его подозревают в коррупции. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на комментарий пресс-службы Офиса генпрокурора и собственные источники в правоохранительных органах.

Как уточняется, Хмельницкого взяли под стражу, но суд постановил, что он может выйти под залог.

В прокуратуре не называют сумму, но уточняют, что считают ее слишком маленькой. В связи с этим, ведомство намерено обжаловать размер залога.

Между тем собеседник УП в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о 26 млн грн.

Бывшего чиновника подозревают в закупке около 3 тысяч бронежилетов на сумму более чем 100 млн грн, которые оказались некачественными.

По материалам СБУ, экс-начальнику департамента госзакупок сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

ч. 5 ст. 191 — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

ч. 2 ст. 28 — совершение уголовного правонарушения группой лиц.

Хмельницкому грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Дело о закупках Минобороны

1 февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за тыловое обеспечение вооруженных сил. В своем официальном сообщении ГБР не указало имя подозреваемого. Однако по информации СМИ, речь идет о Вячеславе Шаповалове.

Издание "Украинская правда" сообщает, что сегодня, 2 февраля, Печерский райсуд Киева арестовал Шаповалова на два месяца. При этом был установлен залог в размере свыше 400 миллионов гривен.