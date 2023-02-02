Скандал с закупками: суд арестовал экс-замминистра обороны с залогом в 400 млн грн, — СМИ

Вячеслав Шаповалов подозревается в лоббировании заключения договоров о поставках продуктов для ВСУ по завышенным ценам и закупках низкокачественно военного снаряжения.

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Печерский районный суд Киева 2 февраля арестовал на два месяца экс-заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова. При этом был установлен залог в размере свыше 400 миллионов гривен, сообщает издание "Украинская Правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"По ходатайству ГБР 2 февраля Печерский районный суд Киева избрал Шаповалову меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 402 миллиона 600 тысяч гривен", — говорится в публикации.

Решение об аресте Шаповалова было принято после рассмотрения ходатайства Государственного бюро расследований (ГБР). Отмечается, что сотрудники ведомства по согласованию с Офисом генерального прокурора сообщили бывшему чиновнику о подозрении.

По данным следствия Шаповалов лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для украинских военнослужащих по завышенным ценам. Также при содействии бывшего замминистра были закуплены бронежилеты, каски, одежда и другие необходимые предметы для ВСУ низкого качества. Общая сумма этих закупок составляет более 1 миллиарда гривен.

Напомним, 21 января разгорелся скандал в связи с обнародованием информации о махинациях в Министерстве обороны Украины. В материале журналиста Юрия Николова говорилось о том, Минобороны разворовывает бюджетные средства, завышая цены на продукты питания для ВСУ.

В этот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что компетентные органы проведут проверку информации о нарушениях в деятельности Минобороны.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава Минобороны Алексей Резников 29 января в интервью CBC News заявил, что не знал о скандальном контракте по закупке продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам. Вместе с тем министр отметил, что Украине нужно двигаться к более прозрачной системе и "европейским стандартам" антикоррупционной практики.