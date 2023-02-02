Скандал із закупівлями: суд заарештував ексзаступника міністра оборони із заставою в 400 млн грн

В'ячеслав Шаповалов підозрюється у лобіюванні укладення договорів про постачання продуктів для ЗСУ за завищеними цінами та закупівлями низькоякісного військового спорядження.

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Печерський районний суд Києва 2 лютого заарештував на два місяці ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова. Водночас встановлено заставу у розмірі понад 400 мільйонів гривень, повідомляє видання "Українська Правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"За клопотанням ДБР 2 лютого Печерський районний суд Києва обрав Шаповалову запобіжний захід — утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 402 мільйони 600 тисяч гривень", — йдеться в публікації.

Рішення про арешт Шаповалова ухвалено після розгляду клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР). Зазначається, що співробітники відомства за погодженням з Офісом генерального прокурора повідомили колишньому чиновнику про підозру.

За даними слідства, Шаповалов лобіював укладання договорів про постачання продуктів для українських військовослужбовців за завищеними цінами. Також за сприяння колишнього заступника міністра закуплено бронежилети, каски, одяг та інші необхідні предмети для ЗСУ низької якості. Загальна сума цих закупівель становить понад 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, 21 січня спалахнув скандал у зв'язку з оприлюдненням інформації про махінації у Міністерстві оборони України. У матеріалі журналіста Юрія Ніколова йшлося про те, що Міноборони розкрадає бюджетні кошти, завищуючи ціни на продукти харчування для ЗСУ.

Цього ж дня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що компетентні органи проведуть перевірку інформації щодо порушень діяльності Міноборони.

Коментуючи ситуацію, що склалася, глава Міноборони Олексій Резніков 29 січня в інтерв'ю CBC News заявив, що не знав про скандальний контракт із закупівлі продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами. Водночас міністр зазначив, що Україні потрібно рухатися до прозорішої системи та "європейських стандартів" антикорупційної практики.