"Весняні посадки": Арахамія підбив підсумки роботи спецслужб України 1 лютого

Глава фракції "Слуга народу" пригрозив тим чиновникам, які не зрозуміли, що "жити доведеться за законом", в'язницею.

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Глава президентської фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія підбив підсумки роботи українських спецслужб за останню добу на тлі останніх корупційних скандалів у країні та пригрозив тим чиновникам, які не зрозуміли, що "жити доведеться за законом", в'язницею. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

У кого провели обшуки?

У керівництва київської податкової;

у бізнесмена Ігоря Коломойського в справах компанії "Укрнафта", одним із власників якої він є;

в ексглави МВС Арсена Авакова щодо закупівлі гелікоптерів у справі про загибель керівництва правоохоронних органів;

у нардепа Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей Віктора Медведчука.

Кому повідомили про підозру?

Президенту корпорації "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву щодо нового епізоду з фінансування "ДНР";

звільненому заступнику Міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, який відповідав за закупівлю продовольства;

звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому за закупівлю неякісних бронежилетів на 100 млн грн;

топменеджменту компанії "Укртатнафта" за махінації на 40 млрд грн;

міністру енергетики в уряді Володимира Гройсмана Ігорю Насалику за збитки державі на 1,5 млрд грн;

колишньому заступнику міністра культури (2014-2019 рр.) Євгену Нищуку та ще 6 учасникам схеми з розграбування майна Національної кінотеки України;

менеджеру компанії колишнього нардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго за угоди на 2 млрд грн.

Кого затримали?

Чиновника Одеської ОВА за підозрою в хабарництві;

шпигуна з "Укроборонпрому", який працював на військову розвідку Росії;

банду "Лєшого", яка займалася рекетом і викрадала людей у Києві;

хлопців, які організували "п'яні вечірки" в Києві та знущалися з дівчат.

Кого звільнили?

Заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе;

першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника;

в.о. голови Державної митної служби В'ячеслова Демченка;

першого заступника Олександра Щуцького;

ще одного заступника голови митниці Руслана Черкаського усунули;

Олександр Лієв із Міноборони сам написав заяву на звільнення.

"Президент попереджав, що рішення будуть. Хто не зрозумів — жити доведеться або за законом, або у в'язниці", — написав Арахамія.

Нагадаємо, Фокус розбирався, у кого та чому силовики проводили обшуки 1 лютого. Давид Арахамія зазначав, що обшуки та вручення підозр пройшли в межах раніше анонсованих ним "весняних посадок".

31 січня ВАКС засудив екстопслідчого Генпрокуратури Дмитра Суса до 9 років ув'язнення. Він визнаний винним у привласненні та продажу майна, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино.