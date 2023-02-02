"Весняні посадки": Арахамія підбив підсумки роботи спецслужб України 1 лютого
Глава фракції "Слуга народу" пригрозив тим чиновникам, які не зрозуміли, що "жити доведеться за законом", в'язницею.
Глава президентської фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія підбив підсумки роботи українських спецслужб за останню добу на тлі останніх корупційних скандалів у країні та пригрозив тим чиновникам, які не зрозуміли, що "жити доведеться за законом", в'язницею. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.
У кого провели обшуки?
- У керівництва київської податкової;
- у бізнесмена Ігоря Коломойського в справах компанії "Укрнафта", одним із власників якої він є;
- в ексглави МВС Арсена Авакова щодо закупівлі гелікоптерів у справі про загибель керівництва правоохоронних органів;
- у нардепа Вадима Столара щодо інформації про відмивання грошей Віктора Медведчука.
Кому повідомили про підозру?
- Президенту корпорації "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву щодо нового епізоду з фінансування "ДНР";
- звільненому заступнику Міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, який відповідав за закупівлю продовольства;
- звільненому директору Департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому за закупівлю неякісних бронежилетів на 100 млн грн;
- топменеджменту компанії "Укртатнафта" за махінації на 40 млрд грн;
- міністру енергетики в уряді Володимира Гройсмана Ігорю Насалику за збитки державі на 1,5 млрд грн;
- колишньому заступнику міністра культури (2014-2019 рр.) Євгену Нищуку та ще 6 учасникам схеми з розграбування майна Національної кінотеки України;
- менеджеру компанії колишнього нардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго за угоди на 2 млрд грн.
Кого затримали?
- Чиновника Одеської ОВА за підозрою в хабарництві;
- шпигуна з "Укроборонпрому", який працював на військову розвідку Росії;
- банду "Лєшого", яка займалася рекетом і викрадала людей у Києві;
- хлопців, які організували "п'яні вечірки" в Києві та знущалися з дівчат.
Кого звільнили?
- Заступника голови Держпродспоживслужби Андрія Лордкіпанідзе;
- першого заступника голови Держлісагентства Юрія Сотника;
- в.о. голови Державної митної служби В'ячеслова Демченка;
- першого заступника Олександра Щуцького;
- ще одного заступника голови митниці Руслана Черкаського усунули;
- Олександр Лієв із Міноборони сам написав заяву на звільнення.
"Президент попереджав, що рішення будуть. Хто не зрозумів — жити доведеться або за законом, або у в'язниці", — написав Арахамія.
Нагадаємо, Фокус розбирався, у кого та чому силовики проводили обшуки 1 лютого. Давид Арахамія зазначав, що обшуки та вручення підозр пройшли в межах раніше анонсованих ним "весняних посадок".
31 січня ВАКС засудив екстопслідчого Генпрокуратури Дмитра Суса до 9 років ув'язнення. Він визнаний винним у привласненні та продажу майна, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино.