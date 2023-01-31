ВАКС засудив на 9 років екстопслідчого Генпрокуратури, який переписав Audi на свою бабусю

Дмитра Суса визнано винним у привласненні та продажу майна, яке вилучили під час обшуків підпільних казино.

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Ексзаступника керівника одного з Департаментів Генпрокуратури України Дмитра Суса засуджено до 9 років позбавлення волі. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд за підсумками засідання, яке проходило 31 січня.

Дмитра Суса визнано винним у привласненні та реалізації майна, яке вилучили під час обшуків підпільних казино (гроші, ігрові автомати, покерні та рулеткові столи, барні стільці, відеореєстратор та інше майно).

Сторона звинувачення висувала екстопслідчому звинувачення відразу за частинами статей Кримінального кодексу — ч. 3, ч. 4 та ч. 4 статті 191. Прокуратура клопотала про обрання Дмитру Сусу покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

ВАКС, розглянувши звернення сторін звинувачення та захисту, засудив екстопслідчого на 9 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки. Крім цього, Феміда розпорядилася конфіскувати все майно у Дмитра Суса та позбавила його чину "старший радник юстиції".

Вирок ВАКС можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його оголошення.

Нагадаємо, що у 2016 році тодішній генпрокурор України Юрій Луценко виніс догану ексзаступнику голови Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитру Сусу за те, що він не вказав у своїй декларації елітний автомобіль Audi. Транспортний засіб оформили на його літню бабусю.

У 2017 році Дмитра Суса затримали детективи НАБУ в аеропорту "Бориспіль" за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації). За три місяці до спецоперації підозрюваного звільнили з Генеральної прокуратури за "систематичне грубе порушення вимог законів України, правил прокурорської етики, а також вчинення дій, що ганьблять звання прокурора".

Влітку 2017 року керівник НАБУ Артем Ситник стверджував, що на детективів, які займалися справою Дмитра Суса, готувався замах.

У серпні 2019 року суд скасував звільнення топслідчого Генпрокуратури Дмитра Суса, який переписав елітний автомобіль Audi на свою бабусю.