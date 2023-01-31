ВАКС осудил на 9 лет экс-топ-следователя Генпрокуратуры, переписавшего Audi на свою бабушку

Дмитрий Сус признан виновным в присвоении и продаже имущества, которое было изъято во время обысков подпольных казино.

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Экс-заместитель руководителя одного из Департаментов Генпрокуратуры Украины Дмитрий Сус приговорен к 9 годам лишения свободы. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд по итогам заседания, которое проходило 31 января.

Дмитрий Сус был признан виновным в присвоении и реализации имущества, которое было изъято во время обысков подпольных казино (денежные средства, игровые автоматы, покерные и рулеточные столы, барные стулья, видеорегистратор и другое имущество).

Сторона обвинения выдвигала экс-топ-следователю обвинения сразу по частям статьям Уголовного кодекса — ч. 3, ч.4 и ч.4 статьи 191. Прокуратура ходатайствовала об избрании Дмитрию Сусу наказания в виде 10 лет лишения свободы.

ВАКС, рассмотрев обращения сторон обвинения и защиты, осудил экс-топ-следователя на 9 лет лишения свободы с запретом занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком 3 года. Помимо этого, Фемида распорядилась конфисковать все имущество у Дмитрия Суса и лишила его чина "старший советник юстиции".

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

Напомним, что в 2016 году тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко вынес выговор экс-замглавы Департаменту по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрию Сусу за то, что он не указал в своей декларации элитный автомобиль Audi. Транспортное средство было оформлено на его пожилую бабушку.

В 2017 году Дмитрий Сус был задержан детективами НАБУ в аэропорту "Борисполь" по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации). За три месяца до спецоперации подозреваемый был уволен из Генеральной прокуратуры за "систематическое грубое нарушение требований законов Украины, правил прокурорской этики, а также совершение действий, порочащих звание прокурора".

Летом 2017 года руководитель НАБУ Артем Сытник утверждал, что на детективов, которые курировали дело Дмитрия Суса, готовилось покушение.

В августе 2019 года суд отменил увольнение тоа-следователя Генпрокуратуры Дмитрия Суса, который перепесал элитный автомобиль Audi на свою бабушку.