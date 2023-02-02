Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Обыски и подозрения топ-чиновникам и бизнесменам

"Весенние посадки": Арахамия подвел итоги работы спецслужб Украины 1 февраля

Обыски у топ-чиновников
Фото: Facebook | Давид Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" пригрозил тем чиновникам, которые не поняли, что "жить придется по закону", тюрьмой.

Related video

Глава президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия подвел итоги работы украинских спецслужб за последние сутки на фоне последних коррупционных скандалов в стране и пригрозил тем чиновникам, которые не поняли, что "жить придется по закону", тюрьмой. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

У кого провели обыски?

  • У руководства киевской налоговой;
  • у бизнесмена Игоря Коломойского по делам компании "Укрнафта", одним из собственников которой он является;
  • у экс-главы МВД Арсена Авакова по закупке вертолетов в деле о гибели руководства правоохранительных органов;
  • у нардепа Вадима Столара относительно информации об отмывании денег Виктора Медведчука.

Кому сообщили о подозрении?

  • Президенту корпорации "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию "ДНР";
  • уволенному заместителю Министра обороны Вячеславу Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия;
  • уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому за закупку некачественных бронежилетов на 100 млн грн;
  • топменеджменту компании "Укртатнафта" за махинации на 40 млрд грн;
  • министру энергетики в правительстве Владимира Гройсмана Игорю Насалику за ущерб государству на 1,5 млрд грн;
  • бывшему заместителю министра культуры (2014-2019 гг.) Евгению Нищуку и еще 6 участникам схемы по разграбления имущества "Национальной кинотеки Украины";
  • менеджеру компании бывшего нардепа и бизнесмена Константина Жеваго за сделки на 2 млрд грн.

Кого задержали?

  • Чиновника Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве;
  • шпиона из "Укроборонпрома", который работал на военную разведку России;
  • банду "Лешого", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве;
  • парней, которые организовали "пьяные вечеринки" в Киеве и издеватлись над девушками.

Кого уволили?

  • Заместителя председателя Госпродпотребслужбы Андрея Лордкипанидзе;
  • первого заместителя председателя Гослесагентства Юрия Сотника;
  • и.о. председателя Государственной таможенной службы Вячеслова Демченко;
  • первого заместителя Александра Щуцкого;
  • еще одного заместителя председателя таможни Руслана Черкасского отстранили;
  • Александр Лиев из Минобороны сам написал заявление на увольнение.

"Президент предупреждал, что решения будут. Кто не понял — жить придется либо по закону, либо в тюрьме", — написал Арахамия.

Напомним, Фокус разбирался, у кого и почему силовики проводили обыски 1 февраля. Давид Арахамия отмечал, что обыски и вручения подозрений прошли в рамках ранее анонсированных им "весенних посадок".

31 января ВАКС приговорил экс-топ-следователя Генпрокуратуры Дмитрия Суса приговорили к 9 годам тюрьмы. Он признан виновным в присвоении и продаже имущества, которое было изъято во время обысков подпольных казино.