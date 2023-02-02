"Весенние посадки": Арахамия подвел итоги работы спецслужб Украины 1 февраля
Глава фракции "Слуга народа" пригрозил тем чиновникам, которые не поняли, что "жить придется по закону", тюрьмой.
Глава президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия подвел итоги работы украинских спецслужб за последние сутки на фоне последних коррупционных скандалов в стране и пригрозил тем чиновникам, которые не поняли, что "жить придется по закону", тюрьмой. Об этом он написал на своей странице в Telegram.
У кого провели обыски?
- У руководства киевской налоговой;
- у бизнесмена Игоря Коломойского по делам компании "Укрнафта", одним из собственников которой он является;
- у экс-главы МВД Арсена Авакова по закупке вертолетов в деле о гибели руководства правоохранительных органов;
- у нардепа Вадима Столара относительно информации об отмывании денег Виктора Медведчука.
Кому сообщили о подозрении?
- Президенту корпорации "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию "ДНР";
- уволенному заместителю Министра обороны Вячеславу Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия;
- уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому за закупку некачественных бронежилетов на 100 млн грн;
- топменеджменту компании "Укртатнафта" за махинации на 40 млрд грн;
- министру энергетики в правительстве Владимира Гройсмана Игорю Насалику за ущерб государству на 1,5 млрд грн;
- бывшему заместителю министра культуры (2014-2019 гг.) Евгению Нищуку и еще 6 участникам схемы по разграбления имущества "Национальной кинотеки Украины";
- менеджеру компании бывшего нардепа и бизнесмена Константина Жеваго за сделки на 2 млрд грн.
Кого задержали?
- Чиновника Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве;
- шпиона из "Укроборонпрома", который работал на военную разведку России;
- банду "Лешого", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве;
- парней, которые организовали "пьяные вечеринки" в Киеве и издеватлись над девушками.
Кого уволили?
- Заместителя председателя Госпродпотребслужбы Андрея Лордкипанидзе;
- первого заместителя председателя Гослесагентства Юрия Сотника;
- и.о. председателя Государственной таможенной службы Вячеслова Демченко;
- первого заместителя Александра Щуцкого;
- еще одного заместителя председателя таможни Руслана Черкасского отстранили;
- Александр Лиев из Минобороны сам написал заявление на увольнение.
"Президент предупреждал, что решения будут. Кто не понял — жить придется либо по закону, либо в тюрьме", — написал Арахамия.
Напомним, Фокус разбирался, у кого и почему силовики проводили обыски 1 февраля. Давид Арахамия отмечал, что обыски и вручения подозрений прошли в рамках ранее анонсированных им "весенних посадок".
31 января ВАКС приговорил экс-топ-следователя Генпрокуратуры Дмитрия Суса приговорили к 9 годам тюрьмы. Он признан виновным в присвоении и продаже имущества, которое было изъято во время обысков подпольных казино.