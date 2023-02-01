Аваков, Коломойский, Столар и другие: у кого и почему силовики провели обыски 1 февраля

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что обыски и вручения подозрений 1 февраля прошли в рамках ранее анонсированных им "весенних посадок". Силовики, помимо прочего, задержали высокопоставленного экс-чиновника из Минобороны Богдана Хмельницкого.

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет сообщать общественности о ходе ранее анонсированных им "весенних посадок". Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По словам представителя президентской фракции, 1 февраля:

провели обыски в налоговой, у экс-главы МВД Арсена Авакова и нардепа Вадима Столара;

провели обыски у бизнесмена Игоря Коломойского по делу об "Укрнафте";

вручили сообщения о подозрении высокопоставленным чиновникам Минобороны;

проводится целая серия следственных действий, подробности которых не разглашаются;

будет уволено все руководство таможенной службы.

"Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, страна сама придет и поможет им измениться", — заявил Арахамия.

Обыски у Авакова

СБУ и ГБР пришли с обыском к бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Причиной, как рассказал сам экс-чиновник, послужило разбирательство по делу о закупках вертолетов Airbus французского производства.

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Естественно ничего", — пояснил Аваков журналистам, отметив, что контракты утверждались правительством и парламентом.

В мае 2018 года представители Украины и Франции подписали в Париже соглашение на 552 млн евро, которое предусматривало поставку 55 вертолетов.

На одном из закупленных у Франции вертолетов — Super Puma (Airbus Helicopters H225) — разбился в Броварах глава МВД Денис Монастырский и другие представители руководства ведомства.

Аваков назвал проводившиеся обыски отработкой одной из версии трагедии в Броварах и сообщил, что представители следствия были корректны, но вместе с тем целесообразность обыска по прошествии шести лет после заключения контракта, по его мнению, "выглядит немного туповато".

Он уточнил, что контракт проходил аудит французского правительства и казначейства.

"Эти вертолеты спасли и еще спасут тысячи жизней. Я горд, что участвовал в этом проекте", — добавил бывший руководитель МВД.

Обыски у Коломойского: присвоение 40 млрд гривен

[ + – ] Бизнесмен Игорь Коломойский

СБУ и Бюро экономической безопасности обыскали дом бизнесмена Игоря Коломойского в Днепре в рамках расследования нарушений, связанных с деятельностью компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта".

Проводится разбирательство о растрате нефтепродуктов и об уклонении от уплаты значительных сумм таможенных сборов.

Представители СБУ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен управляющими ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", сообщала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что противоправные механизмы совмещались с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, незаконно полученных менеджментом крупнейшей нефтедобывающей компанией и нефтеперерабатывающей компанией Украины.

В рамках уголовных производств проводится разбирательство по 10 пунктам обвинений в преступной деятельности: поставки крупных партий нефтепродуктов аффилированным компаниям, уклонение от уплаты налогов, а также действия, направленные на снижение стоимости активов компаний.

СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провели ряд обысков по месту жительства собственников и топ-менеджмента компаний, а также по адресам возможного хранения нефтепродуктов.

Объявлены подозрения в уголовных правонарушениях.

Представители бизнесмена не комментировали произошедшее.

Обыски у Столара

Правоохранительные органы провели обыск в доме внефракционного нардепа Вадима Столара, который в марте 2022 года вышел из фракции ОПЗЖ, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По данным парламентария, следствие проводится в связи с подозрением в "финансировании терроризма".

[ + – ] Вадим Столар Фото: zn.ua

Обыски у и.о. ГНС Киева Оксаны Датий

ГБР провело обыск у исполняющей обязанности руководителя налоговой службы Киева Оксаны Датий. По информации "Украинской правды", во время следственных действий обнаружился "список желаний", составленных к Новому году в 2018 и 2021 гг., в которых упоминается о том, что Датий хочет "заработать миллион долларов", "соболиную шубу, часы Breguet и съездить в Лондон".

В 2018 году пределом мечтаний Датий было:

продвижение по карьерной лестнице (замначальника налоговой администрации Киева);

соболиная шуба;

поездке в Лондон;

и часы Breguet на день рождения.

В 2021 году чиновница хотела исполнения следующих желаний:

я буду заместителем начальника налоговой администрации Киева;

с любимым мужчиной съезжу в Лондон и на Мальдивы;

заработают 1 млн долларов.

Новогодние желания сбылись: в 2021 году Датий заняла должность замначальника отдела анализа налоговой информации управления спецаудита ГУ ГНС Киева, а год спустя стала исполняющей обязанности руководителя столичной ГНС.

По некоторым данным, проводится расследование злоупотреблений служебным положением госслужащих налоговой инспекции, из-за которых "в тени" оказались свыше 30 млрд гривен средств налогоплательщиков.

Подозрения чиновникам Минобороны

[ + – ] Дело о закупке некачественных бронежилетов [ + – ] Дело о закупке некачественных бронежилетов [ + – ] Дело о закупке некачественных бронежилетов

Бывшему руководителю департамента Минобороны сообщили о подозрении в связи с расследованием закупки некачественных бронежилетов на сумму, превышающую 100 млн гривен. СМИ сообщали, что речь о Богдане Хмельницком, который был недавно уволен на фоне расследований журналистов о закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

По информации пресс-службы Офиса Генерального прокурора, после нескольких независимых экспертиз выяснилось, что закупленная амуниция не соответствует требованиям IV класса бронежилетов, то есть не обеспечивает надлежащую защиту военнослужащих. Обсуждается мера пресечения подозреваемому.

Подозрение экс-главе Минэнергетики Насалику

1 февраля СМИ писали, что сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, который занимал эту должность с 2016 по 2019 год. По информации журналистов, чиновника подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу компаний, связанных с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Отметим, что на момент публикации материала пресс-служба ГБР официально не комментировала информацию об объявлении подозрения Игорю Насалику, как и сам экс-министр.

Напомним, 31 января ВАКС осудил на 9 лет экс-топ-следователя Генпрокуратуры, который переписал машину Audi на свою бабушку. Он признан виновным в присвоении и продаже имущества, которое было изъято во время обысков подпольных казино.

Ранее, 11 января, Фокус разбирался в том, может ли налоговая получить данные о "теневой" зарплате на карту. В Украине активизировалась детенизация. Согласно закону, сотрудники налоговой не имеют права по собственной инициативе проверять поступления на личные счета граждан, а равно и проверять уплату налогов физлицами. В то же время это можно сделать после судебного разрешения.