Спрятать доход: может ли налоговая получить данные о "теневой" зарплате на карту

В Украине активно говорят о детенизации. Фокус узнал, может ли налоговая отслеживать поступления на карты украинцев, а затем предъявить претензии по сумме неуплаченного налога на доходы физлиц и ЕСВ.

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По закону, ГНС не может по своему желанию проверять поступления на личные счета граждан, как нет права проводить проверку уплаты налогов физлицами, однако такое право налоговая может получить, если обратиться в суд. Об этом пишет Фокус в новой статье "Скиньте на карту. Будет ли в 2023 году ответственность за неофициальный доход".

"В соответствии с законодательством Украины, у государственных органов нет полномочий осуществлять проверку полноты уплаты налогов с доходов граждан или получать доступ к информации о движении средств на их счетах в банках, кроме как по решению суда. Своевременность и полнота декларирования доходов и налогов – на добросовестности граждан", — рассказала Фокусу налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Эксперт подчеркнула: законодательство обязывает банки и небанковские учреждения проводить финансовый мониторинг, то есть проверять суть сделки в момент ее осуществления, а также сопоставимость экономической активности и сумм документально подтвержденных доходов.

Что касается налогов, то, как отметила Александра Томашевская, обязанность уплаты налогов с сумм уплаченной зарплаты – на работодателе, как и ответственность за неуплату таких налогов. "Иные доходы граждан, получаемые без учета налогов, подлежат декларированию в общем порядке путем представления годовой декларации о доходах. Налоговым органам достаточно сложно будет провести тотальные проверки большого количества граждан с целью выявления незадекларированных доходов, поэтому я считаю, что нет, ожидать претензий не стоит", — говорит Александра Томашевская.

Как объяснил старший партнер юркомпании "A.S.A. Group" Евгений Артюхов, из-за особенностей сохранения банковской тайны фискальные органы (ГНС Украины) могут получить расширенные сведения о наличии и движении средств на счетах налогоплательщика в банках только по решению суда, что прямо предусмотрено положениями п.73.4 Налогового кодекса Украины.

[ + – ] Без соответствующего судебного решения налоговики не могут получить выписку банка по счету физлица

Главный бухгалтер юркомпании GLS Наталия Бута отметила: проверять поступления на счета граждан государство может, но только при наличии информации о нарушении гражданином законодательства Украины. То есть, по решению суда налоговая может получить данные из банка об объеме и обороте средств на счетах, в том числе, о непоступлении в установленные сроки валютной выручки от субъектов хозяйствования, а органы прокуратуры, НАБУ и Государственное бюро расследований могут получить данные о транзакциях по счету в связи с делами по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности.

Налоговая может получить данные обо всех операциях по банковскому счету физлица, но только по решению суда

Если же никаких расследований в отношении гражданина не ведется, и его операции по счету не вызывают вопросов у финансового мониторинга банка, то налоговая не получит никакой информации о движении средств по его карточному счету. Это означает, что зачисление зарплат на карты граждан, которые, как правило, составляют в Украине в среднем сумму в пределах 30 тыс грн., в 2023 году будет оставаться достаточно безопасным способом взаимоотношений между работодателем и наемным сотрудников.

Напомним, в 2022 году минимальную зарплату повысили с 1 октября 2022 года с 6500 грн до 6700 грн. В соответствии с Госбюджетом на 2023 год повышение минимальной зарплаты в 2023 году не предусмотрено.

Как ранее писал Фокус, министерство финансов разработало законопроект об отмене ряда налоговых льгот для бизнеса, которые были введены в первые месяцы полномасштабной войны.