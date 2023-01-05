Бизнесу на заметку: когда в Украине собираются вернуть довоенные налоги

Отмена льготной системы для бизнеса обеспечит выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политики с МВФ для увеличения налоговых поступлений в 2023 году.

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Министерство финансов разработало законопроект об отмене ряда налоговых льгот для бизнеса, которые были введены в первые месяцы полномасштабной войны. Об этом сообщается на сайте министерства.

В документе сказано, что налоговые льготы должны действовать до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года. Это касается следующих льгот:

возможности для ФЛП и юрлиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода;

возможности для ФЛП I и II групп не платить единый налог;

моратория на проведение документальных проверок;

отсутствие штрафных санкций за неиспользование кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций);

отсутствие штрафных санкций за нарушение налогового законодательства.

Зачем отменять льготы

В пресс-службе Минфина отмечают, что принятие этого законопроекта является одним из "маяков" МВФ, от выполнения которого зависит получение новой кредитной программы. В рамках сотрудничества с фондом Украина также обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, которые бы уменьшали налоговую базу.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в декабре 2022 года заявлял, что отмена льготной системы для бизнеса будет происходить постепенно, депутаты планируют разработать продолжительный переходный период, чтобы дать возможность подготовиться к отмене льгот.

Отметим, что война стала вызовом для украинских компаний, но они справляются. Бизнесы эвакуировали сотрудников, сохранили зарплаты, донатят на ВСУ и пострадавшим от войны. Как бизнес справляется с вызовами, читайте в статье Фокуса "Под бомбами. Как работает бизнес в Украине в условиях полномасштабной войны".

Фокус также рассказывал, что в Украине может появиться налог, поступление от которого будут направлять на финансирование Вооруженных сил Украины.