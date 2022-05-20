Под бомбами. Как работает бизнес в Украине в условиях полномасштабной войны

Война стала вызовом для украинских компаний, но они справляются. Бизнесы эвакуировали сотрудников, сохранили зарплаты, донатят на ВСУ и пострадавшим от войны. Одним из самых больших вызовов стала логистика в условиях заблокированных портов. И все-таки, три месяца спустя после начала вторжения РФ, бизнес держится. Руководители крупных компаний рассказали, как удается поддерживать рабочие процессы.

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Полномасштабная война встряхнула весь украинский бизнес — персонал компаний пополнил ряды ВСУ, многие покинули свои города, став переселенцами, пустующие заводские помещения взрывались громкими сиренами во время множественных ракетных атак.

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Сложно было и тем, кто попытался не останавливать рабочие процессы. Транспортное сообщение не позволяло доставлять грузы вовремя — логистика через западную границу стала узким горлышком. Но даже в этих условиях компании эвакуировали людей, продолжали выполнять обязательства по контрактам и собирали внушительные суммы на поддержку Вооруженных Сил Украины и пострадавших от войны сограждан.

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По данным Advanter Group, за шесть первых недель войны в Украине потери малого и среднего бизнеса составили от 64 до 85 млрд долларов. Крупный бизнес также несет серьезные потери. Существенно пострадала металлургия, а потери группы SCM оцениваются порядка 20 млрд долларов.

Сейчас лидеры бизнесов, как и вся страна, благодарны ВСУ, восхищаются своими сотрудниками и говорят о намерении продолжать работу в Украине. Об этом они рассказали в ходе мероприятия Европейской Бизнес Ассоциации "EBA Global Outlook: Экономический фронт".

"Хотя наша цель — снизить риски, мы не закрываемся и не отказываемся от них полностью. Приоритет — поддержать наших клиентов в Украине. И для этого мы готовы принять некоторые риски", — отметил гендиректор BASF в Украине Тибериу Дима.

Вызов военного времени №1 — проблемная логистика

Блокировка украинских портов отсекла большую часть возможностей поставлять товары в Украину и вывозить из нее украинский экспорт.

"Наша проблема – логистика. Мы наращиваем производство, а логистика проседает. Это происходит независимо от того факта, что мы работаем в кооперации с "Укрзализницей" – они помогают нам, насколько могут", — говорит гендиректор ArcelorMittal Мауро Лонгобардо.

Порты и экспорт – ключевой вопрос не только для стали и металлургии, но и для аграрного сектора, констатирует СЕО Dragon Capital Томаш Фиала.

[ + – ] Порты и экспорт – ключевой вопрос не только для стали и металлургии, но и для аграрного сектора Фото: Getty Images [ + – ] Порты и экспорт – ключевой вопрос не только для стали и металлургии, но и для аграрного сектора Фото: Getty Images [ + – ] Порты и экспорт – ключевой вопрос не только для стали и металлургии, но и для аграрного сектора Фото: Getty Images

Филип Свинс — управляющий директор HHLA International GmbH, для него заблокированные украинские порты — первоочередная проблема: арендованный его компанией терминал в Одессе закрыт. И хотя терминал не пострадал из-за военных действий, российские военнослужащие блокируют движение кораблей в Черном море, а берег моря в Одессе заминирован, поэтому приближение к одесским портам невозможно. В то же время платить за аренду терминала нужно.

"Мы можем возобновить работу молниеносно – все оборудование в рабочем состоянии. Вопрос заключается в том, как быстро каналы доступа в Украину будут расчищены. Мы предполагаем, что до конца года будет сложно. Поэтому мы ищем альтернативы, чтобы поддержать украинский экспорт", — сказал Филип Свинс.

Например, HHLA старается перевозить грузы по железной дороге в ЕС, но и там есть проблема — в Украине недостаточно железнодорожных платформ.

Производить, назло врагу: что происходит с производством и IT в Украине

Металлургическая компания ArcelorMittal в течение первого месяца полномасштабной войны России против Украины снизила уровень производства на 70% по сравнению с периодом до 24 февраля. Уже к маю компании удалось повысить уровень производства до 80% от довоенного объема, рассказал Мауро Лонгобардо. По его словам, команда предприятия в Кривом Роге очень мотивирована и выполняет свою работу, хотя сейчас линия фронта проходит в 50-60 км от предприятия. Но, конечно, война оказала влияние на инвестиции предприятия — план существенно изменен.

По словам Лонгобардо, комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" пересмотрит свой инвестиционный план, который предусматривал около $500 млн капитальных инвестиций в год на ближайшие пять лет, однако намерен оставить вложения на уровне $250 млн.

Компании BASF удавалось работать все месяцы военных действий, не прекращая поставки семян и средств защиты растений агропредприятиям страны. Паузы в поставках длились всего несколько дней, когда компания формировала план действий в новых условиях.

"Мы очень гордимся поставками для аграриев", — говорит Тибериу Дима.

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Томаш Фиала рассказал, что ожидал 90% потерь инвестиций из-за войны, но, благодаря успехам украинских Вооруженных Сил, его компании восстанавливают работу — а это около 50 тыс. людей по всей стране, в том числе, в восточных регионах.

"Все работает. Производительность отличается — от 30-40% до 70% довоенного времени, в зависимости от направления бизнеса", — сказал Фиала.

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В целом Томаш Фиала не рассчитывает на доходы и возвращение инвестиций в этом году: "Цель – остаться здоровыми, а не получить доходы".

СЕО и сооснователь Sigma Software Group Валерий Красовский подчеркнул: компании удалось сохранить почти всех своих клиентов, а уже спустя месяц после начала полномасштабной войны Sigma Software возобновила 95% операций. Специалисты компании были релоцированы на запад Украины, где компания открыла офисы во всех крупных городах.

Во время войны концерн "Укроборонпром" ожидаемо расширил производство — несмотря на свыше сотни ракетных атак на предприятия концерна, на работу привлекли более тысячи новых людей, и теперь концерн вместе с Минцифрой выстраивает новую экосистему для стартапов оборонного рынка. Об этом рассказал гендиректор концерна Юрий Гусев.

"Ясно, что оборона станет основой послевоенной Украины", — резюмировал руководитель "Укроборонпрома".