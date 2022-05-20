Під бомбами. Як працює бізнес в Україні в умовах повномасштабної війни

Війна стала викликом для українських компаній, але вони справляються. Бізнеси евакуювали співробітників, зберегли зарплати, донатять на ЗСУ та постраждалим від війни. Одним із найбільших викликів стала логістика в умовах заблокованих портів. І все-таки через три місяці після початку вторгнення РФ, бізнес тримається. Керівники великих компаній розповіли як вдається підтримувати робочі процеси.

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Повномасштабна війна струсила весь український бізнес — персонал компаній поповнив лави ЗСУ, багато хто покинув свої міста, став переселенцем, порожні заводські приміщення вибухали гучними сиренами під час множинних ракетних атак.

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Складно було й тим, хто намагався не зупиняти робочі процеси. Транспортне сполучення не дозволяло доставляти вантажі вчасно — логістика через західний кордон стала вузькою шийкою. Але навіть у цих умовах компанії евакуювали людей, продовжували виконувати зобов'язання за контрактами та збирали значні суми на підтримку Збройних Сил України та постраждалих від війни співгромадян.

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За даними Advanter Group, за шість перших тижнів війни в Україні втрати малого та середнього бізнесу становили від 64 до 85 млрд доларів. Великий бізнес також зазнає серйозних втрат. Значно постраждала металургія, а втрати групи SCM оцінюють близько 20 млрд доларів.

Наразі лідери бізнесів, як і вся країна, вдячні ЗСУ, захоплюються своїми співробітниками та говорять про намір продовжувати роботу в Україні. Про це вони розповіли під час заходу Європейської Бізнес Асоціації "EBA Global Outlook: Економічний фронт".

"Хоча наша мета — знизити ризики, ми не закриваємось і не відмовляємось від них повністю. Пріоритет — підтримати наших клієнтів в Україні. І для цього ми готові прийняти деякі ризики", — зазначив гендиректор BASF в Україні Тіберіу Діма.

Виклик воєнного часу №1 — проблемна логістика

Блокування українських портів відсікло більшу частину можливостей постачати товари в Україну та вивозити з неї український експорт.

"Наша проблема — логістика. Ми нарощуємо виробництво, а логістика просідає. Це відбувається незалежно від того факту, що ми працюємо в кооперації з "Укрзалізницею" — вони допомагають нам, наскільки можуть", — каже гендиректор ArcelorMittal Мауро Лонгобардо.

Порти та експорт — ключове питання не лише для сталі та металургії, а й для аграрного сектору, констатує СЕО Dragon Capital Томаш Фіала.

[ + – ] Порти та експорт – ключове питання не тільки для сталі та металургії, але й для аграрного сектору Фото: Getty Images [ + – ] Порти та експорт – ключове питання не тільки для сталі та металургії, але й для аграрного сектору Фото: Getty Images [ + – ] Порти та експорт – ключове питання не тільки для сталі та металургії, але й для аграрного сектору Фото: Getty Images

Філіп Свінс — керівний директор HHLA International GmbH, для нього заблоковані українські порти — першочергова проблема: орендований компанією термінал в Одесі закритий. І хоча термінал не постраждав через воєнні дії, російські військовослужбовці блокують рух кораблів у Чорному морі, а берег моря в Одесі замінований, тому наближення до одеських портів неможливе. Натомість платити за оренду терміналу потрібно.

"Ми можемо відновити роботу блискавично — все обладнання в робочому стані. Питання полягає в тому, як швидко канали доступу в Україну розчистять. Ми припускаємо, що до кінця року буде складно. Тому ми шукаємо альтернативи, щоб підтримати український експорт", — сказав Філіп Свінс.

Наприклад, HHLA намагається перевозити вантажі залізницею до ЄС, але й там є проблема — в Україні недостатньо залізничних платформ.

Виробляти, на зло ворогові: що відбувається з виробництвом та IT в Україні

Металургійна компанія ArcelorMittal протягом першого місяця повномасштабної війни Росії проти України знизила рівень виробництва на 70%, якщо порівняти з періодом до 24 лютого. Вже до травня компанії вдалося підвищити рівень виробництва до 80% довоєнного обсягу, розповів Мауро Лонгобардо. За його словами, команда підприємства в Кривому Розі дуже мотивована і виконує свою роботу, хоча зараз лінія фронту проходить за 50-60 км від підприємства. Але, звичайно, війна вплинула на інвестиції підприємства — план суттєво змінено.

За словами Лонгобардо, комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" перегляне свій інвестиційний план, який передбачав близько $500 млн капітальних інвестицій на рік на найближчі п'ять років, проте має на меті залишити вкладення на рівні $250 млн.

Компанії BASF вдавалося працювати всі місяці воєнних дій, не припиняючи постачання насіння та засобів захисту рослин агропідприємствам країни. Паузи в постачаннях тривали лише кілька днів, коли компанія формувала план дій у нових умовах.

"Ми дуже пишаємося постачаннями для аграріїв", — говорить Тіберіу Діма.

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Томаш Фіала розповів, що очікував 90% втрат інвестицій через війну, але завдяки успіхам українських Збройних Сил його компанії відновлюють роботу — а це близько 50 тис. людей по всій країні, зокрема, у східних регіонах.

"Все працює. Продуктивність відрізняється — від 30-40% до 70% довоєнного часу, залежно від напряму бізнесу", — сказав Фіала.

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Загалом Томаш Фіала не розраховує на доходи та повернення інвестицій цього року: "Мета — залишитися здоровими, а не отримати доходи".

СЕО та співзасновник Sigma Software Group Валерій Красовський наголосив: компанії вдалося зберегти майже всіх своїх клієнтів, а вже через місяць після початку повномасштабної війни Sigma Software відновила 95% операцій. Фахівців компанії релокували на захід України, де компанія відкрила офіси у всіх великих містах.

Під час війни концерн "Укроборонпром" очікувано розширив виробництво — попри понад сотню ракетних атак на підприємства концерну, на роботу залучили понад тисячу нових людей, і тепер концерн разом із Мінцифрою вибудовує нову екосистему для стартапів оборонного ринку. Про це розповів гендиректор концерну Юрій Гусєв.

"Зрозуміло, що оборона стане основою повоєнної України", — резюмував керівник "Укроборонпрому".