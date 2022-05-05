Військова географія. Куди переїхали українські ІТ-компанії і де продовжуватимуть бізнес

Айтішники частково виїхали в західні регіони та за кордон. Натомість компанії цієї сфери розвивають бізнес в Україні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Релокація бізнесу в безпечніші регіони — складне завдання для багатьох підприємців, але не для ІТ-сфери, де основний ресурс — люди. ІТ-фахівці організувалися, щоб допомогти одне одному перебратися у безпечніші місця.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

При цьому великі ІТ-компанії у коментарі Фокусу кажуть, що не планують згортати діяльність в Україні — навпаки, продовжують працювати та підтримувати економіку країни.

Куди переїхали ІТ-фахівці

У пресслужбі найбільшої ІТ-компанії в Україні EPAM розповіли Фокусу, що з 14 тис. фахівців понад 2,5 тис. людей виїхали за кордон переважно в Європу. В Україні офіси компанії працюють у відносно безпечних регіонах — Львові, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Вінниці. Компанія заохочує роботу з дому.

SoftServe співпрацювала з 11 тис. фахівцями, приблизно 3 тис. з них виїхали в безпечніші регіони, половина — за кордон. У межах України обирали міста, де компанія вже мала центри розробки — Рівне, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Тернопіль, але також Вінниця і Хмельницький. Виїжджали за кордон туди, де SoftServe має офіси — у Польщу та Болгарію. З усіх українських офісів SoftServe наразі не працює лише харківський.

Важливо

Донор у тилу. Як працює IT-сфера під час війни

Понад 70% фахівців GlobalLogic, а це приблизно 5 300 осіб, переїхали, 16% — за кордон: у 45 країн, переважно з офісами GlobalLogic: Польща, Німеччина, Словаччина. Наразі повноцінно працюють лише два офіси у Львові. Офіс у Києві — в черговому режимі з обмеженим доступом, у Харкові та Миколаєві — тимчасово заморожені.

Майже 20% фахівців Luxoft виїхали за кордон, а решта — в Україні. 50% команди продовжують працювати з Дніпра й Одеси. Загалом у Luxoft десять повноцінно робочих офісів в Україні — головні у Києві, Дніпрі й Одесі, а також сім нових у Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, два у Львові, Вінниці та м. Рені Одеської області.

До чверті фахівців, з якими співпрацює Ciklum, виїхали за кордон. Офіс у Харкові тимчасово закрили. Компанія закликає колег працювати з дому.

Фахівці NIX працюють віддалено з відносно безпечних регіонів України. Є й ті, хто виїхав у Будапешт, де компанія відкрила новий офіс. NIX базувалася у Харкові — там було три офісні простори, ще три хотіли відкрити. Через бойові дії повністю зруйновано одну з локацій NIX — бізнес-центр "50-а Паралель", ще одну, бізнес-центр "Брама" — частково пошкоджено. Поки що компанія не відкриває нові офіси в Україні. Здебільшого через вартість оренди.

Важливо

Увага, на вихід: хто з IT-компаній залишив російський ринок

Майже 90% фахівців IntelIias залишаються в Україні, переважно у західних регіонах — у Львові та в Івано-Франківську. Приблизно 10% — за кордоном. Наприклад, у Краків евакуювалися приблизно 200 фахівчинь. В Україні працюють львівський, івано-франківський і новостворений ужгородський офіси IntelIias. Центри розробки в Києві, Харкові, Дніпрі й Одесі тимчасово не працюють, щоб не наражати людей на небезпеку.

У планах ІТ-сфери — намагатися залишатися в Україні

Компанія EPAM розповіла, що разом із більшістю клієнтів продовжує працювати в Україні: "Наша головна мета — розвивати клієнтські проєкти, вчасно сплачувати податки й так підтримувати економіку країни".

Так думають й інші.

"SoftServe — глобальна компанія з українським корінням і душею. Ми віримо, що й далі працюватимемо в Україні на повну силу", — каже співзасновник і голова ради директорів компанії Ярослав Любинець.

Але й простір для маневру на випадок найгірших сценаріїв у SoftServe також є: потужні центри розробки у Польщі та Болгарії, а з минулого року — і в Латинській Америці.

У GlobalLogic зізнаються, що внутрішня політика деяких їхніх клієнтів передбачає пункт про неможливість виконання проєктних завдань на територіях, де ведуться бойові дії. У таких випадках шукають можливості для подальшої співпраці. У компанії налаштовані насамперед зберегти та примножити експертизу фахівців.

CEO Luxoft Дмитро Лощинін заявив: "Ми виходимо з Росії — з України нам точно не можна йти. Поки є можливість працювати, ми працюватимемо".

CFO Ciklum Андрій Оксенюк дотримується подібних поглядів: "Україна — місце народження Ciklum, вона була й буде його серцем. Безперечно, ми глобальна компанія і продовжуємо рости в різних локаціях, але ми не сумніваємось у потенціалі вітчизняних ІТ-талантів та індустрії загалом".

У NIX мають намір підтримувати економіку України податками. Ще в компанії бачать хороші перспективи росту в Будапешті.

IntelIias продовжує свій розвиток в Україні, незважаючи на складну ситуацію. Команда шукає баланс між глобалізацією і зростанням в Україні.

Як повідомляв Фокус, IT-сфера під час війни стала для України надійним донором у тилу. Галузь стикається з викликами воєнного часу — "токсичними" офісами в країні-агресорі Російської Федерації та мобілізацією ІТ-інженерів.