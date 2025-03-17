Рішення приймуть самостійно: в Кабміні озвучили прогноз щодо повернення українців додому

Міністр національної єдності Олексій Чернишов зазначив, що Україна має конкурувати за громадян з іншими державами.

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Близько 70% українців можуть повернутися з-за кордону після завершення війни за умови відповідних змін та розвитку України. Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв'ю ВВС.

Він уточнив, що йдеться про 30% громадян, які готові повернутися в Україну після настання безпекових і стабільних умов. Ще 40% прийматимуть рішення з огляду на успіх України, її економічне відновлення, відбудову та розвиток.

Олексій Чернишов підкреслив, що термін "повертати українців" — не дуже коректний, оскільки це рішення будуть приймати громадяни самостійно. Завдання держави — бути конкурентоспроможними, оскільки саме за 40% потрібно буде конкурувати з іншими країнами.

"Ми маємо сфокусуватися на тому, що ми робитимемо в Україні. Що таке Україна у перший день після завершення війни? Яку вона пропонує модель? Яку економічну модель? Наскільки ліберальна економіка є відкритою для капіталу інших країн? Що ми пропонуємо з погляду податкової системи? Як ми заохочуємо бізнес українську? Як ми заохочуємо бізнес міжнародний? Саме це створює робочі місця, а робочі місця створюють, ви знаєте, мотивацію українцям повертатися", — додав він.

Раніше Фокус писав, що український уряд шукає пособи повернення своїх громадян з-за кордону й навіть може вдаватись до радикальних заходів у вигляді скорочення підтримки. На думку опитаних експертів, дії влади спрямовані більше на політичні цілі, ніж на розв'язання реальних проблем українців.

ЗМІ також зазначали, що повернення українських біженців додому може зашкодити країнам ЄС. Це може викликати великий дефіцит на ринку праці європейських країн.