Удар по економіці: повернення українських біженців додому може зашкодити країнам ЄС, — Reuters

Згідно з опитуваннями, до 59% українських мігрантів хочуть повернутися на батьківщину після закінчення війни. Це може викликати великий дефіцит на ринку праці європейських країн.

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В разі завершення війни в Україні країни центру за сходу Європи можуть зіткнутися з економічними проблемами через повернення українських біженців додому, пише інформаційне агентство Reuters.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України близько 4,3 мільйона українців виїхали до ЄС. З них 22% станом на грудень 2023 року жили в Польщі та приблизно 9% у Чехії, свідчать дані Євростату.

За оцінками Райффайзен Банк Інтернешнл, у країнах Центральної та Східної Європи економічне зростання за 2024 рік склало 2,2% замість прогнозованих 0,8%, і цій динаміці посприяли українські робітники, які отримали законне право жити та працювати в Європі, пишуть журналісти.

"Частина економічного успіху в багатьох країнах пов’язана з українцями, які переїхали туди протягом останніх двох років. Коли війна, як ми сподіваємося, закінчиться, звичайно, є великий шанс, що ці люди повернуться в Україну та залишать прогалину на ринках праці у Празі, Братиславі, Варшаві — і знайти їм заміну буде непросто", – сказав на саміті Крістіан Петтер, голова відділу Австрії та Центральної і Східної Європи банку J. Safra Sarasin.

У Польщі рівень безробіття на сьогодні найнижчий за весь час, що призвело до зростання зарплат на 10% минулого року. Водночас Уряд Чехії попередив, що економіці країни загрожує нестача робочої сили, і така сама тенденція спостерігається в більшості держав Центральної та Східної Європи, пишуть автори статті.

Опитування Центрального банку Польщі за листопад 2024 року показало, що близько 2% біженців і 1% українців, які виїхали до повномасштабного вторгнення, хотіли б повернутися додому протягом року. Однак позитивні відповіді зросли до 59% і 34% відповідно, коли в українців спитали, чи повернулися б вони в разі закінчення війни.

Нагадаємо, 17 січня народний депутат України Анатолій Бурміч заявив, що українські військові натякають парламентарям на необхідність завершення війни в першій половині 2025 року.

16 січня заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук сказала, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі розв'язав питання з видачею паспортів для українців.