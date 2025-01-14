Деякі українські біженці не зможуть отримати допомогу в Норвегії: в чому причина, подробиці

В Директораті визнали деякі області України безпечними. Відтепер заявки на захист від осіб, які там проживали, будуть розглядатись в індивідуальному порядку, а критерії до них будуть набагато суворішими.

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Норвезький уряд визнав ще декілька областей України безпечними. Особи, які там проживають, не зможуть більше отримати колективний захист. Про це повідомляє Директорат у справах іноземців (UDI).

Відтепер безпечними вважаються такі області:

Черкаська;

Чернівецька;

Івано-Франківська;

Хмельницька;

Кіровоградська;

Київська (область, не місто);

Львівська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська;

Вінницька;

Волинська;

Закарпатська;

Житомирська.

В Директораті уточнили, що безпечні області — це переважно ті, де українська влада здебільшого контролює ситуацію, а Росія не має або має мінімальний контроль та вплив. Однак UDI уважно стежить за ситуацією в Україні, і оцінка того, які області вважаються безпечними, може змінитися.

Як це вплине на українських біженців

Зміни стосуються осіб, які подали заявку на захист з 28 вересня 2024 року і не отримали відповіді на свою заявку про захист до 13 січня 2025. Також це не буде відноситись до тих людей, які подали заявку на захист після 13 січня 2025.

Зміни не торкнуться осіб, які подали заявку на захист до 28 вересня 2024 року. Також вони не стосуватимуться тих, у кого вже є дозвіл і яким потрібно буде продовжити документ.

Якщо ж громадянин України проживав в області, яку норвезький уряд вважає безпечною, його заявка буде розглядатись в індивідуальному порядку. Критерії в цьому випадку набагато суворіші, ніж для колективного захисту.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Норвегія обмежила в'їзд для українців. Тоді країна вирішила розглядати запити мешканців шести областей в індивідуальному порядку.

В жовтні стало відомо про надання Норвегією допомоги в розмірі 250 мільйонів євро. Вона мала піти для відновлення зруйнованих енергетичних об'єктів і модернізації сучасної енергетичної інфраструктури.