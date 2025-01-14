Некоторые украинские беженцы не смогут получить помощь в Норвегии: в чем причина, подробности

В Директорате признали некоторые области Украины безопасными. Отныне заявки на защиту от лиц, которые там проживали, будут рассматриваться в индивидуальном порядке, а критерии к ним будут гораздо более строгими.

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Норвежское правительство признало еще несколько областей Украины безопасными. Лица, которые там проживают, не смогут больше получить коллективную защиту. Об этом сообщает Директорат по делам иностранцев (UDI).

Отныне безопасными считаются такие области:

Черкасская;

Черновицкая;

Ивано-Франковская;

Хмельницкая;

Кировоградская;

Киевская (область, не город);

Львовская;

Полтавская;

Ровенская;

Тернопольская;

Винницкая;

Волынская;

Закарпатская;

Житомирская.

В Директорате уточнили, что безопасные области — это преимущественно те, где украинская власть в основном контролирует ситуацию, а Россия не имеет или имеет минимальный контроль и влияние. Однако UDI внимательно следит за ситуацией в Украине, и оценка того, какие области считаются безопасными, может измениться.

Как это повлияет на украинских беженцев

Изменения касаются лиц, которые подали заявку на защиту с 28 сентября 2024 года и не получили ответа на свою заявку о защите до 13 января 2025. Также это не будет относиться к тем людям, которые подали заявку на защиту после 13 января 2025.

Изменения не коснутся лиц, которые подали заявку на защиту до 28 сентября 2024 года. Также они не будут касаться тех, у кого уже есть разрешение и которым нужно будет продлить документ.

Если же гражданин Украины проживал в области, которую норвежское правительство считает безопасной, его заявка будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Критерии в этом случае гораздо строже, чем для коллективной защиты.

Напомним, в сентябре 2024 года Норвегия ограничила въезд для украинцев. Тогда страна решила рассматривать запросы жителей шести областей в индивидуальном порядке.

В октябре стало известно о предоставлении Норвегией помощи в размере 250 миллионов евро. Она должна была пойти для восстановления разрушенных энергетических объектов и модернизации современной энергетической инфраструктуры.