Будут пускать, но не всех: в Норвегии ограничивают въезд для украинцев, подробности

По информации журналистов, запросы жителей шести областей будут рассматриваться индивидуально, поскольку они находятся далеко от фронта.

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Правительство Норвегии не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам. Беженцы с запада будут рассматриваться в индивидуальном случае. Об этом сообщает RTE.

За время войны страна с населением 5,6 миллиона жителей приняла около 85 тысяч украинцев, что, по данным Осло, больше, чем другие скандинавские страны. Министр юстиции Эмили Энгер Мель отметила, что Норвегия не может принять непропорциональную долю перемещенных лиц.

Отныне в стране будут индивидуально рассматривать запросы в отношении жителей шести западных областей — Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской и Тернопольской. Они считаются безопасными, поскольку находятся далеко от линии фронта.

Решение было принято в связи с тем, что большое количество беженцев в некоторых городах создает нагрузку на жилье, медицинское обслуживание и школы. По словам Эмили Энгер Мель, немалую долю претендентов на статус беженцев составляют мужчины призывного возраста.

Напомним, что с августа в Венгрии государственную помощь теперь смогут получать только беженцы из районов Украины, которые непосредственно пострадали от российского вторжения. Сейчас в этот список входят 13 регионов Украины, где идут или шли боевые действия. Все остальные могут остаться без крыши над головой или будут вынуждены вернуться на родину.

В пятницу, 27 сентября, в ООН заявили, что испытывают нехватку средств для оказания помощи украинцам, вынужденным покинуть опасные регионы накануне зимы. Сейчас УВКБ имеет лишь 47% от необходимого бюджета для оказания помощи миллионам украинцев, пострадавших или перемещенных в результате войны.