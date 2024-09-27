Пускатимуть, але не всіх: в Норвегії обмежують в'їзд для українців, подробиці

За інформацією журналістів, запити мешканців шести областей будуть розглядатись індивідуально, оскільки вони знаходяться далеко від фронту.

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Уряд Норвегії не буде автоматично надавати притулок всім українцям. Біженці із заходу будуть розглядатись в індивідуальному випадку. Про це повідомляє RTE.

За час війни країна з населенням 5,6 мільйона жителів прийняла близько 85 тисяч українців, що, за даними Осло, більше, ніж інші скандинавські країни. Міністерка юстиції Емілі Енгер Мель зазначила, що Норвегія не може прийняти непропорційну частку переміщених осіб.

Відтепер в країні будуть індивідуально розглядати запити відносно мешканців шести західних областей — Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Рівненської та Тернопільської. Вони вважаються безпечними, оскільки знаходяться далеко від лінії фронту.

Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що велика кількість біженців в деяких містах створює навантаження на житло, медичне обслуговування та школи. За словами Емілі Енгер Мель, чималу частку претендентів на статус біженців становлять чоловіки призовного віку.

Нагадаємо, що з серпня в Угорщині державну допомогу тепер зможуть отримувати лише біженці з районів України, які безпосередньо постраждали від російського вторгнення. Наразі до цього списку входять 13 регіонів України, де йдуть або йшли бойові дії. Всі інші можуть залишитись без даху над головою або будуть змушені повернутися на батьківщину.

В п'ятницю, 27 вересня, в ООН заявили, що відчувають брак коштів для надання допомоги українцям, вимушеним покинути небезпечні регіони напередодні зими. Наразі УВКБ має лише 47% від необхідного бюджету для надання допомоги мільйонам українців, постраждалих або переміщених унаслідок війни.