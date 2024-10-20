Украина получит 250 млн евро на восстановление энергетики от Норвегии

Поддержка включает в себя ремонт того, что было разрушено российскими оккупантами, а также помощь с развитием новой современной энергетической инфраструктуры.

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Норвегия окажет помощь в размере 250 миллионов евро для восстановления разрушенных энергетических объектов и модернизации современной энергетической инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии. Об этом говорится в брифинге МИД.

"Сегодня мы объявили о пакете поддержки в размере 250 млн евро именно энергетической инфраструктуры. И здесь мы работаем с украинской властью, с международными партнерами как для ремонта того, что было разрушено, так и для помощи с развитием новой современной энергетической инфраструктуры XXI века, которая является более устойчивой, более разветвленной", — сказал он.

Эйде также отметил, что Норвегия предложит отдельный зимний пакет поддержки для энергетического сектора, который будет включать, среди прочего, утепление жилых зданий.

"Мы работаем с ключевыми партнерами на этом фронте", — подчеркнул министр иностранных дел Норвегии.

По его словам, Норвегия в этом году предоставила Украине 2,3 миллиарда евро.

Напомним, что по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, если разрушения энергосистемы будут колоссальными, то импорт электричества из Европы не поможет. Многое также будет зависеть от погодных условий. По его словам, есть риски того, что население будет иметь не более 4 часов электричества в сутки, если удары со стороны страны-агрессора будут продолжаться.

1 октября в "Укрэнерго" рассказали, могут ли украинцам зимой не выключать свет. По словам и.о. главы компании Алексея Брехта, многое зависит от того, какой будет температура воздуха за окном.