В Брюсселе открылась фотовыставка "Битва за свет" о героизме украинских энергетиков

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В столице Бельгии вблизи Европарламента открылась фотовыставка "Битва за свет" о героизме украинских энергетиков в условиях постоянных обстрелов по энергетике. Об этом сообщает "Обозреватель".

На ней представлены работы известных украинских фотографов, которые в течение полномасштабной войны документировали последствия обстрелов по электростанциям и жизнь украинцев в условиях вынужденных отключений света.

В мероприятии по случаю открытия фотовыставки приняли участие Пекка Товери, Глава делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС, Рейнис Познакс, депутат Европарламента, член Комитета ассоциации Украина-ЕС, Всеволод Ченцов, Представитель Украины при ЕС и Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

"Мир должен увидеть эти фотографии. Это не фотографии, сделанные в прошлом веке или даже в прошлом десятилетии. Они показывают современную европейскую нацию. В 2024 году", — отметил Максим Тимченко на мероприятии.

Цель фотовыставки в Брюсселе — привлечь внимание европейских партнеров к проблемам в украинской энергетике, связанным с массированными обстрелами со стороны россиян, и призыв к увеличению помощи украинской энергетике, которая сильно пострадала с начала полномасштабного вторжения.