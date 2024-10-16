У Брюсселі відкрилась фотовиставка "Битва за світло" про героїзм українських енергетиків

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У столиці Бельгії поблизу Європарламенту відкрилась фотовиставка "Битва за світло" про героїзм українських енергетиків в умовах постійних обстрілів по енергетиці. Про це повідомляє "Обозреватель".

На ній представлені роботи відомих українських фотографів, які протягом повномасштабної війни документували наслідки обстрілів по електростанціям та життя українців в умовах вимушених відключень світла.

У заході з нагоди відкриття фотовиставки взяли участь Пекка Товері, Голова делегації Європарламенту у Комітеті асоціації Україна-ЄС, Рейніс Познакс, депутат Європарламенту, член Комітету асоціації Україна-ЄС, Всеволод Ченцов, Представник України при ЄС та Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК.

"Світ має побачити ці фотографії. Це не фотографії, зроблені в минулому столітті чи навіть в минулому десятилітті. Вони показують сучасну європейську націю. У 2024 році", — зазначив Максим Тімченко на заході.

Мета фотовиставки у Брюсселі – привернути увагу європейських партнерів до проблем в українській енергетиці, що пов’язані з масованими обстрілами з боку росіян, та заклик до збільшення допомоги українській енергетиці, яка сильно постраждала з початку повномасштабного вторгнення.