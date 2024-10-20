Україна отримає 250 млн євро на відновлення енергетики від Норвегії

Підтримка включає в себе ремонт того, що було зруйноване російськими окупантами, а також допомогу з розбудовою нової сучасної енергетичної інфраструктури.

Related video

Норвегія надасть допомогу в розмірі 250 мільйонів євро для відновлення зруйнованих енергетичних об'єктів і модернізації сучасної енергетичної інфраструктури. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії. Про це говориться у брифінгу МЗС.

"Сьогодні ми оголосили про пакет підтримки в розмірі 250 млн євро саме енергетичної інфраструктури. І тут ми працюємо з українською владою, з міжнародними партнерами як для ремонту того, що було зруйновано, так і для допомоги з розбудовою нової сучасної енергетичної інфраструктури ХХІ століття, яка є більш стійкою, більш розгалуженою", — сказав він.

Ейде також зазначив, що Норвегія запропонує окремий зимовий пакет підтримки для енергетичного сектору, який включатиме, серед іншого, утеплення житлових будівель.

"Ми працюємо з ключовими партнерами на цьому фронті", — підкреслив міністр закордонних справ Норвегії.

За його словами, Норвегія цього року надала Україні 2,3 мільярда євро.

Нагадаємо, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, якщо руйнування енергосистеми будуть колосальними, то імпорт електрики з Європи не допоможе. Багато що також залежатиме від погодних умов. За його словами, є ризики того, що населення матиме не більше 4 годин електрики на добу, якщо удари з боку країни-агресора триватимуть.

1 жовтня в "Укренерго" розповіли, чи можуть українцям взимку не вимикати світло. За словами в. о. голови компанії Олексія Брехта, багато що залежить від того, якою буде температура повітря за вікном.