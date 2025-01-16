Паспорти для українців за кордоном: в ОП заявили, що Зеленський "вирішив питання"

Тільки в Польщі понад 80 тисяч українців давно чекають на свої паспорти. Паспорти видадуть скрізь, де вони "застрягли", обіцяє заступниця голови Офісу президента України Ірина Верещук.

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі зустрівся з українською громадою та вирішив питання з видачею паспортів. Про це написала у Facebook заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук.

"Учора у Варшаві президент Зеленський зустрівся з українською громадою. Серед іншого обговорювали питання видачі паспортів ДП "Документ", — зауважила вона.

При цьому, за її відомостями, тільки в Польщі більш ніж 80 тисяч українців давно чекають на свої документи.

"Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі — скрізь, де вони "застрягли". Спасибі МВС і Мінєдінству за співпрацю", — підсумувала вона.

Крім цього, українці можуть відновити втрачені в Польщі паспорти. Спершу потрібно звернутися до найближчого відділення поліції для отримання офіційної довідки про втрату або викрадення документа, вказує портал "Українці в Польщі".

Наступний крок — це візит до українського консульства в Польщі, такі установи України розташовані в п'яти містах: Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську та Любліні.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2025 року подорожчало оформлення ID-карток, закордонних паспортів і посвідок на тимчасове та постійне проживання. Збільшення цін пояснюють зміною цін на бланки біометричних документів.

У Раді готують законопроєкт, що дозволить українцям, які навчаються в інших країнах, вільно перетинати кордон. В Україні юнаки також зобов'язані ставати на військовий облік.