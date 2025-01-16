Паспорта для украинцев за границей: в ОП заявили, что Зеленский "решил вопрос"
Только в Польше более 80 тысяч украинцев давно ждут свои паспорта. Паспорта выдадут везде, где они "застряли", обещает заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу встретился с украинской общиной и решил вопрос с выдачей паспортов. Об этом написала в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук.
"Вчера в Варшаве президент Зеленский встретился с украинской общиной. Среди прочего обсуждали вопросы выдачи паспортов ГП "Документ", — заметила она.
При этом, по ее сведениям, только в Польше более чем 80 тысяч украинцев давно ждут свои документы.
"Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше — везде, где они "застряли". Спасибо МВД и Минединству за сотрудничество", — подытожила она.
Кроме этого, украинцы могут восстановить потерянные в Польше паспорта. Сперва нужно обратиться в ближайшее отделение полиции для получения официальной справки о потере или похищении документа, указывает портал "Украинцы в Польше".
Следующий шаг — это визит в украинское консульство в Польше, такие учреждения Украины расположены в пяти городах: Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске и Люблине.
Напомним, в Украине с 1 января 2025 года подорожало оформление ID-карт, загранпаспортов и видов на временное и постоянное проживание. Увеличение цен объясняют изменением цен на бланки биометрических документов.
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