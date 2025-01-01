С 1 января в Украине выросла стоимость оформления некоторых документов: какие цены

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу с оформлением до 20 рабочих дней обойдется в 1042 гривен, а до 7 дней — 1682 гривны.

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С 1 января 2025 года в Украине повышена стоимость оформления ID-карт, загранпаспортов, а также видов на временное и постоянное проживание. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Повышение связано с изменением цен на бланки биометрических документов, которое внедрило ГП "Полиграфический комбинат "Украина"".

С 1 января в Украине подорожала стоимость оформления паспортов и удостоверений Фото: Государственная миграционная служба Украины

Новые тарифы на оформление документов

Паспорт гражданина Украины в форме ID-карты:

Первое оформление — бесплатно

До 20 рабочих дней — 558 грн.

До 10 рабочих дней — 928 грн.

Паспорт для выезда за границу:

До 20 рабочих дней — 1042 грн.

До 7 рабочих дней — 1682 грн.

Вид на жительство:

Постоянное проживание — 1175 грн .

. Временное проживание — 1080 грн.

Граждане, которые до 31 декабря 2024 года успели оплатить административные услуги и подать заявления на оформление документов, получат их по старым тарифам.

Если же заявление не подано, но услуги уже оплачены, придется осуществить доплату в соответствии с новыми тарифами, которые действуют на момент подачи заявления.

Напомним, с 1 января для водителей в Украине будут действовать новые правила пересечения границы. Изменения касаются оформления страхового сертификата "Зеленая карта".

С 1 января предприниматели, работающие в малых населенных пунктах, обязаны предоставлять клиентам возможность осуществлять оплату товаров и услуг безналичным способом.