Уже с 7 октября стоимость сервисных услуг в Центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис" станет выше

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С 7 октября 2024 года меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ" на территории Украины. Об этом сообщили на сайте компании

В заметке говорится, что будет изменена стоимость сервисных услуг в Центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис"

Сейчас тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" будет составлять:

Оформление гражданам Украины паспортных документов — 650 грн.

Оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера — 1250 грн.

Обмен водительского удостоверения — 950 грн.

Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства — 950 грн.

Проставление апостиля — 650 грн.

Также в заметке отметили, что специалисты Центров обслуживания граждан "Паспортный сервис" предоставляют консультации онлайн и в телефонном режиме. И если у граждан Украины и тех, кто претендует на гражданство, есть вопросы, то обратиться можно онлайн и по телефону контактного центра.

Напомним, в начале августа Государственное предприятие "Документ" оказалось в центре скандала. Выяснилось, госпредприятие, которое имеет доступ к персональным данным украинских граждан, осенью 2022 года заключило договор о представлении интересов в Германии с юридической компанией Schmider & Еckstein. Но оказалось, что оба ее соучредители работали в РФ. А после полномасштабного вторжения выяснилось, что один из них является гражданином РФ, который поддерживает политику Кремля и одобряет полномасштабную агрессию.