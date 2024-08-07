Госпредприятие с доступом к данным украинцев работает с фирмой, которую основал гражданин РФ

По данным журналистов проекта "Радио Свобода", госпредприятие "Документ" еще два года назад заключило договор с юридической компанией Schmider & Еckstein, один из основателей которой называет Россию своей "второй родиной".

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Украинское госпредприятие "Документ", которое имеет доступ к персональным данным украинских граждан, осенью 2022 года заключило договор о представлении интересов в Германии с юридической компанией Schmider & Еckstein. Но оказалось, что оба ее соучредители работали в РФ. А после полномасштабного вторжения выяснилось, что один из них является гражданином РФ, который поддерживает политику Кремля и одобряет полномасштабную агрессию. Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода".

Журналисты проекта "Ты как?" выяснили, что компания Schmider & Еckstein уже более 20 лет предоставляет услуги клиентам из "России, Центральной и Восточной Европы", которые хотят открыть бизнес в Германии, а также — в вопросах миграции, сопровождая весь процесс.

Расследование деятельности ГП "Документ"

Украинское госпредприятие "Документ" было создано в 2003 году и с июня 2011 года по решению Кабинета Министров Украины находится в сфере управления ГМС Украины.

Основной целью деятельности предприятия является внедрение новых сервисов и стандартов предоставления услуг, создание современных условий для обслуживания граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

Сейчас у "Документа" есть 12 офисов в шести странах. С начала полномасштабного вторжения его доходы значительно выросли. Но Госаудитслужба выявила нарушения на 84 миллиона гривен в начале 2024 года. А отдельные факты из деятельности госпредприятия расследуют правоохранители. Но это не единственные вопросы к госпредприятию.

Что известно об основателях Schmider & Еckstein

В Германии, где проживает больше всего украинских беженцев, "Документ" сотрудничает с компанией Schmider & Еckstein. И Шмидер и Экштайн долгое время сотрудничали с Россией и продолжают это делать и сейчас.

Соучредитель компании Карл Экштайн называет Россию своей "второй родиной" и указывает в биографии на сайте компании, что сотрудничает с Москвой на протяжении 40 лет. Карл Экштайн также занимал должность почетного консула РФ в Швейцарии. Юрист входит в "Международную ассоциацию друзей Крыма" — объединение, созданное в оккупированном Крыму в 2017 году, чтобы с помощью так называемых агентов влияния легализировать аннексию украинского полуострова и адвокатировать снятие санкций против РФ.

Карл Экштейн

Карл Экштайн оправдывает вторжение ВС РФ на территорию Украины. Экштайн утверждает, что Путин "вернул россиянам чувство гордости". Журналисты установили, что в течение 20 лет Карл Экштайн является гражданином РФ, а новый паспорт получил в 2019 году.

Франк Шмидер — проживает и предоставляет свои услуги в Берлине. Однако журналисты проекта "Схемы" с помощью российских реестров и баз данных установили, что по меньшей мере с 2001 года Шмидер имеет индивидуальный налоговый номер РФ. Также он долгое время работал в Санкт-Петербурге. Он даже издал книгу о ведении бизнеса в России.

Франк Шмидер

Несмотря на это, в 2022 году украинское госпредприятие "Документ" заключило договор о представлении интересов на территории Германии с Schmider & Eckstein. Журналисты проекта "Ты как?" ознакомились с копиями доверенности и письмами, которые юридическая компания отправляла клиентам госпредприятия и выяснили, что Шмидер и Экштайн имели практически неограниченный доступ в том числе к персональным данным тех мужчин, кто обновлял свою данные за рубежом.

В госпредприятии "Документ" заверили, что доступ Schmider & Eckstein был ограничен "данными, которые необходимы для представления интересов предприятия" или ведения дел в судах.

Также там заверили, что никто в юридической фирме "не имел доступа к Единому государственному демографическому реестру или персональным данным граждан".

Но юристы Transparency International Ukraine, ознакомившись с доверенностью, отмечают, что полномочия юридической компании "являются достаточно обширными".

Владимир Швачко, экс-гендиректор ГП "Документ", который и заключал договор с Schmider & Еckstein, заявил журналистам, что "не помнит" с кем сотрудничал и бросил трубку.

Напомним, в конце июля журналисты проекта "Схемы" исследовали одну из сетей микрокредитных организаций, которая работает по всей Украине. И выяснили, что ее владельцами являются супруги граждан из Российской Федерации, а их сын — депутат от "Единой России" в оккупированном Крыму, который поддерживает вторжение России в Украину.