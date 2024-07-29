У экс-госслужащего и владельца сети микрокредитных организаций в Украине нашли паспорт РФ, — "Схемы"

Журналисты опасаются, что данные о тысячах должников могут попасть в руки российских спецслужб.

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Микрозаймовые организации предоставляют кредиты быстро и без лишних вопросов, из-за чего очень популярны в Украине. Чаще к ним стали обращаться украинцы после начала войны в Украине, ведь многие люди потеряли свой дом, работу и привычный образ жизни. Журналисты "Схем" выяснили, что подобные учреждения не только могут завести человека в долговую яму, но и связаны со страной-агрессором. Речь идет об одной из украинских сетей микрокредитных организаций — "Просто займ".

"Схемы" исследовали одну из сетей микрокредитных организаций, которая работает по всей Украине. И выяснили, что ее владельцами являются супруги граждан из Российской Федерации, а их сын — депутат от "Единой России" в оккупированном Крыму, который поддерживает вторжение России в Украину.

Это, кроме угрозы национальной безопасности, нарушает прямой запрет Национального банка Украины. Весной 2022 года, после начала полномасштабного российского наступления, Национальный банк Украины запретил гражданам России управлять небанковскими финансовыми учреждениями — такими как, например, "Просто Займ".

Что известно о "Просто Займе" и ее владельцах

"Просто Позика" — фирма, основанная в 2014-м году, с более чем 30 филиалами по всей Украине — от Волыни до Днепропетровской области. И с миллионными доходами. "Просто Позика" предлагает кредиты от 2 до 50 тысяч гривен. Наличными и с обслуживанием на дому.

Расположение филиалов "Просто Позыки" Фото: Скриншот

На сайте компании указано, что процентная ставка "Просто Займы" может достигать до полутора миллионов процентов (1 597 820,85%) годовых, в зависимости от суммы кредита и срока его погашения. Поэтому у украинца, который будет занимать у компании деньги — высокие шансы стать должником, если он вовремя не сможет погасить кредит.

Владельцами "Просто Займа" указаны двое граждан Украины: Андрей Манучаров, у него 90% фирмы, и Евгений Слюсар — ему принадлежит 10% Фото: Схемы

В официальных реестрах владельцами компании указаны двое граждан Украины. Основной — Андрей Манучаров, у него 90% фирмы, и Евгений Слюсар — ему принадлежит 10%.

"Схемы" выяснили, что Андрей Манучаров является гражданином Российской Федерации с 2014 года. До этого он возглавлял в Украине государственное объединение "Укрморпорт", имея в подчинении 19 морских портов.

Расследование в отношении владельцев микрокредитных организаций

Сразу после регистрации фирмы "Просто Займ", в 2014 году Манучаров получил в Крыму паспорт гражданина России. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы РФ, которые учитывают паспорт гражданина России Андрея Манучарова с действующим налоговым номером.

Данные Федеральной налоговой службы РФ, которые учитывают паспорт гражданина России Андрея Манучарова с действующим налоговым номером. Фото: Схемы

Также Манучаров начал работать на госслужбе уже в РФ — советником генерального директора "Росморпорта" — федерального предприятия РФ, которое оперирует всеми морскими портами страны-агрессора.

После аннексии Крыма он неоднократно посещал Киев, о чем свидетельствуют данные авиаперелетов, которые есть в распоряжении журналистов. О нем часто писали СМИ оккупированного Крыма.

Сын Манучарова — Иван, начал политическую карьеру. Он депутат подконтрольного России парламента оккупированного Крыма от партии "Единая Россия". Возглавляет комитет по вопросам информационной политики, технологий и связи.

Иван Манучаров Фото: Скриншот

Манучаров-младший открыто поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину, в апреле 2022 года Иван создал Telegram-канал и назвал его "Манучаров Крым Z". И часто пишет там о помощи российским оккупантам.

Бизнесы семьи Манучаровых Фото: Схемы

Наталья, жена Андрея Манучарова, также получила гражданство Российской Федерации в 2014-м году. И зарегистрировала микрокредитную организацию под названием "Тайм Кредит", которая насчитывает не менее 11 представительств по всей Украине.

Могут ли граждане РФ управлять небанковскими финансовыми учреждениями в Украине

В мае 2022 года Национальный банк Украины издал постановление, которым запретил гражданам РФ управлять небанковскими финансовыми учреждениями — такими, как "Просто Позика" или "Тайм Кредит".

"Фактически это постановление говорит о том, что россияне не имеют права владеть долей в финансовых небанковских компаниях, зато должны назначить вместо себя доверенное лицо", — говорит шеф-редактор информационного агентства "Финансовый клуб" Руслан Черный.

Согласно постановлению, кредитная организация должна была назначить доверенное лицо, а его кандидатуру — должен был утвердить Нацбанк.

Реакция Нацбанка

Журналисты "Схем" обратились в Нацбанк за объяснениями. Там сообщили, что "Просто Позика" и "Тайм Кредит" не обращались к ним о назначении доверенного лица. Ведь для государственного регулятора в официальных документах супруги Манучаровы — граждане Украины.

Весной 2024 года Национальный банк продлил лицензии для осуществления деятельности вышеуказанным компаниям. Срок действия — неограниченный.

Но после того, как журналисты "Схем" передали собранную информацию в Нацбанк, там пообещали отправить запросы в Службу безопасности Украины и органы разведывательного сообщества "с целью получения дополнительной информации", — сообщили в НБУ в ответ на запрос.

"Так, в случае подтверждения информации о наличии у этих лиц гражданства Российской Федерации, Национальный банк будет иметь правовые основания для признания их деловой репутации и деловой репутации ООО "Просто Позика" и ООО "Тайм Кредит" небезупречной и в дальнейшем для применения мер воздействия, предусмотренных статьей 48 Закона "О финансовых услугах", — добавили в НБУ.

Эта статья в том числе предусматривает возможность прекращения лицензии.

Где сейчас находится Андрей Манучаров

21 декабря 2021 года Манучаров сел на рейс в Стамбул и больше в Украину не возвращался. О том, что бизнесмен может жить в Турции, свидетельствует одна из доверенностей за 2023 год, которую он заключил в Стамбуле.

Андрей Манучаров с женой Натальей Фото: Схемы

Также он приобрел яхту за 2,7 миллиона долларов, которые в июле 2024 года находилась на юго-западе Турции.

Реакция Андрея Манучарова

Журналисты дозвонились до Манучарова, но он отказался разговаривать и отвечать на вопросы.

- Почему вы не сообщили Национальному банку, что являетесь гражданином Российской Федерации как владелец ООО "Просто Позика"? — спросил журналист "Схем" Георгий Шабаев.

- Что-то вы глупости какие-то говорите, — ответил Манучаров.

- У вас есть гражданство Российской Федерации с 2014 года. Почему вы не сообщили...

- Не фантазируйте, — сказал Манучаров и положил трубку.

Во время второго разговора Манучаров пытался убедить журналиста "Схем", что тот ошибся номером.

- Кому вы звоните, друг? — сказал Манучаров.

- Андрей Иванович...

- Это не я.

- Я вижу этот ваш контактный номер в "Госуслугах", источниках российских баз данных.

- Где вы живете?

- Я живу в Украине, а у вас есть бизнес ООО "Просто Позика" — тоже в Украине.

- Что за глупости вы говорите?

- Андрей Иванович, я четко понимаю, с кем я разговариваю.

- Друг, я тебя не понимаю. Тебе, наверное, надо лекарства принимать, — закончил разговор Манучаров и положил трубку.

Напомним, Фокус писал о том, придется ли наследникам платить по кредитам умерших родственников