Держпідприємство із доступом до даних українців працює з фірмою, яку заснував громадянин РФ

За даними журналістів проєкту "Радіо Свобода", держпідприємство "Документ" ще два роки тому уклало договір з юридичною компанією Schmider & Еckstein, один із засновників якої називає Росію своєю "другою батьківщиною".

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Українське держпідприємство "Документ", яке має доступ до персональних даних українських громадян, восени 2022 року уклало договір про представлення інтересів у Німеччині з юридичною компанією Schmider & Еckstein. Але виявилось, що обидва її співзасновники працювали у РФ. А після повномасштабного вторгнення з'ясувалось, що один з них є громадянином РФ, який підтримує політику Кремля і схвалює повномасштабну агресію. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Радіо Свобода".

Журналісти проєкту "Ти як?" з'ясували, що компанія Schmider & Еckstein вже понад 20 років надає послуги клієнтам із "Росії, Центральної та Східної Європи", які хочуть відкрити бізнес у Німеччині, а також — у питаннях міграції, супроводжуючи весь процес.

Розслідування діяльності ДП "Документ"

Українське держпідприємство "Документ" було створене у 2003 році і з червня 2011 року за рішенням Кабінету Міністрів України перебуває у сфері управління ДМС України.

Основною метою діяльності підприємства є впровадження нових сервісів і стандартів надання послуг, створення сучасних умов для обслуговування громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

Нині у "Документа" є 12 офісів в шести країнах. Із початку повномасштабного вторгнення його доходи значно зросли. Але Держаудитслужба виявила порушення на 84 мільйони гривень на початку 2024 року. А окремі факти із діяльності держпідприємства розслідують правоохоронці. Але це не єдині питання до держпідприємства.

Що відомо про засновників Schmider & Еckstein

У Німеччині, де проживає найбільше українських біженців, "Документ" співпрацює із компанією Schmider & Еckstein. І Шмідер, і Екштайн довгий час співпрацювали із Росією і продовжують це робити зараз.

Співзасновник компанії Карл Екштайн називає Росію своєю "другою батьківщиною" та вказує у біографії на сайті компанії, що співпрацює з Москвою впродовж 40 років. Карл Екштайн також обіймав посаду почесного консула РФ у Швейцарії. Юрист входить до "Міжнародної асоціації друзів Криму" — об'єднання, створеного в окупованому Криму у 2017 році, аби з допомогою так званих агентів впливу легалізовувати анексію українського півострова та адвокатувати зняття санкцій проти РФ.

Карл Екштайн

Карл Екштайн виправдовує вторгнення ЗС РФ на територію України. Екштайн стверджує, що Путін "повернув росіянам відчуття гордості". Журналісти встановили, що протягом 20 років Карл Екштайн є громадянином РФ, а новий паспорт отримав у 2019 році.

Франк Шмідер проживає та надає свої послуги у Берліні. Однак журналісти проєкту "Схеми" за допомогою російських реєстрів та баз даних встановили, що щонайменше з 2001 року Шмідер має індивідуальний податковий номер РФ. Також він довгий час працював у Санкт-Петербурзі. Він навіть видав книгу про ведення бізнесу в Росії.

Франк Шмідер

Попри це, у 2022 році українське держпідприємство "Документ" уклало договір про представлення інтересів на території Німеччини із Schmider & Eckstein. Журналісти проєкту "Ти як?" ознайомилися з копіями довіреності та листами, які юридична компанія відправляла клієнтам держпідприємства, і з'ясували, що Шмідер та Екштайн мали практично необмежений доступ, зокрема, до персональних даних тих чоловіків, хто оновлював свої дані за кордоном.

У держпідприємстві "Документ" запевнили, що доступ Schmider & Eckstein був обмежений "даними, які необхідні для представлення інтересів підприємства" чи ведення справ у судах.

Також там запевнили, що ніхто в юридичній фірмі "не мав доступу до Єдиного державного демографічного реєстру чи персональних даних громадян".

Але юристи Transparency International Ukraine, ознайомившись із довіреністю, зазначають, що повноваження юридичної компанії "є досить обширними".

Володимир Швачко, ексгендиректор ДП "Документ", який і укладав договір із Schmider & Еckstein, заявив журналістам, що "не пам'ятає" з ким співпрацював і кинув слухавку.

Нагадаємо, наприкінці липня журналісти проєкту "Схеми" дослідили одну з мереж мікрокредитних організацій, яка працює по всій Україні. І з'ясували, що її власниками є подружжя громадян з Російської Федерації, а їхній син – депутат від "Єдиної Росії" в окупованому Криму, який підтримує вторгнення Росії в Україну.