ДП "Документ" підвищить вартість оформлення документів в Україні

Вже від 7 жовтня вартість сервісних послуг у Центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс" стане вищою

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З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України. Про це повідомили на сайті компанії

У дописі йдеться, що буде змінено вартість сервісних послуг у Центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс"

Нині тариф на пакет сервісних послуг "Стандарт" становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн.

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн.

Обмін посвідчення водія — 950 грн.

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн.

Проставлення апостиля — 650 грн.

Також у дописі зауважили, що фахівці Центрів обслуговування громадян "Паспортний сервіс" надають консультації онлайн та у телефонному режимі. І якщо у громадян України та тих, хто претендує на громадянство, є питання, то звернутись можна онлайн та за телефоном контактного центру.

Нагадаємо, на початку серпня Державне підприємство "Документ" опинилось у центрі скандалу. З'ясувалось, держпідприємство, яке має доступ до персональних даних українських громадян, восени 2022 року уклало договір про представлення інтересів у Німеччині з юридичною компанією Schmider & Еckstein. Але виявилось, що обидва її співзасновники працювали у РФ. А після повномасштабного вторгнення з'ясувалось, що один з них є громадянином РФ, який підтримує політику Кремля і схвалює повномасштабну агресію.