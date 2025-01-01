З 1 січня в Україні зросла вартість оформлення деяких документів: які ціни

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з оформленням до 20 робочих днів обійдеться у 1042 гривень, а до 7 днів — 1682 гривні.

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З 1 січня 2025 року в Україні підвищено вартість оформлення ID-карток, закордонних паспортів, а також посвідок на тимчасове й постійне проживання. Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Підвищення пов’язане зі зміною цін на бланки біометричних документів, яку впровадило ДП "Поліграфічний комбінат "Україна"".

З 1 січня в Україні подорожчала вартість оформлення паспортів та посвідок Фото: Державна міграційна служба України

Нові тарифи на оформлення документів

Паспорт громадянина України у формі ID-картки:

Перше оформлення — безкоштовно

До 20 робочих днів — 558 грн.

До 10 робочих днів — 928 грн.

Паспорт для виїзду за кордон:

До 20 робочих днів — 1042 грн.

До 7 робочих днів — 1682 грн.

Посвідка на проживання:

Постійне проживання — 1175 грн .

. Тимчасове проживання — 1080 грн.

Громадяни, які до 31 грудня 2024 року встигли оплатити адміністративні послуги й подати заяви на оформлення документів, отримають їх за старими тарифами.

Якщо ж заяву не подано, але послуги вже оплачені, доведеться здійснити доплату відповідно до нових тарифів, які діють на момент подачі заяви.

Нагадаємо, з 1 січня для водіїв в Україні будуть діяти нові правила перетину кордону. Зміни стосуються оформлення страхового сертифіката "Зелена картка".

З 1 січня підприємці, які працюють у малих населених пунктах, зобов'язані надавати клієнтам можливість здійснювати оплату товарів та послуг безготівковим способом.