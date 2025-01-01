З 1 січня в Україні зросла вартість оформлення деяких документів: які ціни
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з оформленням до 20 робочих днів обійдеться у 1042 гривень, а до 7 днів — 1682 гривні.
З 1 січня 2025 року в Україні підвищено вартість оформлення ID-карток, закордонних паспортів, а також посвідок на тимчасове й постійне проживання. Про це повідомила Державна міграційна служба України.
Підвищення пов’язане зі зміною цін на бланки біометричних документів, яку впровадило ДП "Поліграфічний комбінат "Україна"".
Нові тарифи на оформлення документів
Паспорт громадянина України у формі ID-картки:
- Перше оформлення — безкоштовно
- До 20 робочих днів — 558 грн.
- До 10 робочих днів — 928 грн.
Паспорт для виїзду за кордон:
- До 20 робочих днів — 1042 грн.
- До 7 робочих днів — 1682 грн.
Посвідка на проживання:
- Постійне проживання — 1175 грн.
- Тимчасове проживання — 1080 грн.
Громадяни, які до 31 грудня 2024 року встигли оплатити адміністративні послуги й подати заяви на оформлення документів, отримають їх за старими тарифами.
Якщо ж заяву не подано, але послуги вже оплачені, доведеться здійснити доплату відповідно до нових тарифів, які діють на момент подачі заяви.
Нагадаємо, з 1 січня для водіїв в Україні будуть діяти нові правила перетину кордону. Зміни стосуються оформлення страхового сертифіката "Зелена картка".
З 1 січня підприємці, які працюють у малих населених пунктах, зобов'язані надавати клієнтам можливість здійснювати оплату товарів та послуг безготівковим способом.