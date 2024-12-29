Оштрафують на понад 17 тис. грн: з 1 січня українців почне масово перевіряти податкова

Нововведення спрямовані на забезпечення рівного доступу до сучасних платіжних технологій навіть у найменших населених пунктах.

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З 1 січня 2025 року підприємці, які працюють у малих населених пунктах, зобов'язані надавати клієнтам можливість оплачувати товари та послуги безготівковим способом. За перше порушення передбачено штраф до 3400 гривень, за повторне — до 17 000 гривень. Про це йдеться в постанові №894 від 29 липня 2022 р. "Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (зокрема з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)".

Впровадження цих зобов'язань відбувається поетапно, з 1 січня 2025 року на українців чекає новий етап.

Це правило поширюється як на традиційні магазини, так і на дистанційну торгівлю товарами або послугами через інтернет. Продавці зобов'язані запропонувати клієнтам такі варіанти безготівкових розрахунків:

електронні платіжні засоби (наприклад, банківські картки);

платіжні додатки (Apple Pay, Google Pay тощо);

платіжні пристрої (термінали, мобільні POS-системи).

Попри масштабні нововведення, закон передбачає деякі винятки. А саме:

ФОП першої групи єдиного податку: це найменший сегмент підприємців, переважно самозайняті особи з мінімальним оборотом;

торговці з торгових автоматів або ті, що здійснюють виїзну торгівлю;

продавці власноруч вирощеної або відгодованої продукції.

Додатково, вимоги не стосуються підприємців, які працюють:

у місцях, що перебувають у зоні бойових дій або окупованих територіях (список таких регіонів затверджує Міністерство реінтеграції);

протягом трьох місяців після звільнення територій або завершення бойових дій.

Державна податкова служба України наголошує, що недотримання вимог безготівкових розрахунків потягне за собою штрафи. Поки що вони такі:

за перше порушення: від 1700 до 3400 гривень;

за повторне порушення протягом року: від 8500 до 17 000 гривень.

Такі заходи передбачені статтею 163-15 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Зазначимо, що з моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір з доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку запроваджуються військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, і відповідна звітність.