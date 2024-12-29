Оштрафуют более чем на 17 тыс. грн: с 1 января украинцев начнет массово проверять налоговая

Нововведения направлены на обеспечение равного доступа к современным платежным технологиям даже в самых маленьких населенных пунктах.

Related video

С 1 января 2025 года предприниматели, работающие в малых населенных пунктах, обязаны предоставлять клиентам возможность оплачивать товары и услуги безналичным способом. За первое нарушение предусмотрен штраф до 3400 гривен, за повторное — до 17 000 гривен. Об этом говорится в постановлении №894 от 29 июля 2022 г. "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги) )".

Внедрение этих обязательств происходит поэтапно, с 1 января 2025 украинцев ждет новый этап.

Это правило распространяется как на традиционные магазины, так и на дистанционную торговлю товарами или услугами через интернет. Продавцы обязаны предложить клиентам следующие варианты безналичных расчетов:

электронные платежные средства (например, банковские карты);

платежные приложения (Apple Pay, Google Pay и т.п.);

платежные устройства (терминалы, мобильные POS-системы).

Несмотря на масштабные нововведения, закон предусматривает некоторые исключения. А именно:

ФЛП первой группы единого налога: это самый маленький сегмент предпринимателей, преимущественно самозанятые лица с минимальным оборотом;

торговцы из торговых автоматов или осуществляющие выездную торговлю;

продавцы собственноручно выращенной или откормленной продукции.

Дополнительно, требования не касаются работающих предпринимателей:

в местах, находящихся в зоне боевых действий или оккупированных территориях (список таких регионов утверждает Министерство реинтеграции);

в течение трех месяцев после освобождения территорий или завершения боевых действий.

Государственная налоговая служба Украины отмечает, что несоблюдение требований безналичных расчетов повлечет за собой штрафы. Пока они такие:

за первое нарушение : от 1700 до 3400 гривен;

за повторное нарушение в течение года : от 8500 до 17 000 гривен.

Такие меры предусмотрены статьей 163-15 Кодекса об административных правонарушениях.

Отметим, что с момента вступления закона в силу в декабре военный сбор с доходов физических лиц увеличивается с 1,5% до 5%. Это касается всех видов доходов, включая заработные платы. Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводятся военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы, и соответствующая отчетность.