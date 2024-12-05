Позволит свободно пересекать границу: в Раде анонсировали специальный законопроект для студентов

Для ребят 18-24 лет, которые учатся не в Украине, разрабатывают законопроект, который позволит им свободно пересекать границу, рассказал нардеп Руслан Горбенко.

Верховная Рада разрабатывает законопроект, который позволит молодым украинским ребятам, которые учатся за пределами страны, свободно пересекать границу. Об этом "Новости Live" рассказал народный депутат от "Слуг народа" Руслан Горбенко.

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Избранник рассказал, что в парламенте разрабатывается законопроект, который позволит ребятам в возрасте от 18 до 24 лет, то есть до мобилизационного возраста, проживающих и проходящих обучение за рубежом, въехать на родину и беспрепятственно выехать. В Украине юноши смогут стать на воинский учет в сервисных центрах, что позволит им получить или обменять паспорт гражданина или для выезда за границу.

Для оформления документов за пределами Украины юношам необходимо стать на консульский учет, как того требует закон.

Напомним, Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивал, что все граждане Украины должны соблюдать законодательство страны, которая не может делать исключений для тех, кто находится за рубежом. Поэтому, чтобы получить паспорт, нужно находиться на воинском учете.

Ранее Правительство приняло постановление, которое позволяет гражданам в возрасте от 17 до 25 лет становиться на учет как призывники, не посещая ТЦК. Сведения о них автоматически будут вносить в реестр "Оберіг", когда мужчины будут оформлять паспорт.