Дозволить вільно перетинати кордон: в Раді анонсували спеціальний законопроєкт для студентів

Для хлопців 18–24 років, що навчаються не в Україні, розробляють законопроєкт, який дозволить їм вільно перетинати кордон, розповів нардеп Руслан Горбенко.

Верховна Рада розробляє законопроєкт, який дозволить молодим українським хлопцям, які навчаються за межами країни, вільно перетинати кордон. Про це "Новини Live" розповів народний депутат від "Слуг народу" Руслан Горбенко.

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Обранець розповів, що у парламенті розробляється законопроєкт, який надасть можливість хлопцям віком від 18 до 24 років, тобто до мобілізаційного віку, що мешкають та проходять навчання за кордоном, в'їхати на батьківщину та безперешкодно виїхати. В Україні юнаки зможуть стати на військовий облік в сервісних центрах, що надасть їм можливість отримати або обміняти паспорт громадянина чи для виїзду за кордон.

Для оформлення документів за межами України юнакам необхідно стати на консульський облік, як того вимагає закон.

Нагадаємо, Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець підкреслював, що усі громадяни України повинні дотримуватися законодавства країни, яка не може робити винятків для тих, хто перебуває за кордоном. Тому, аби отримати паспорт, потрібно перебувати на військовому обліку.

Раніше Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє громадянам віком від 17 до 25 років ставати на облік як призовники, не відвідуючи ТЦК. Відомості про них автоматично вноситимуть до реєстру "Оберіг", коли чоловіки будуть оформлювати паспорт.