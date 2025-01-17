Військові натякають на завершення війни в першій половині 2025 року, — нардеп Бурміч

Нардеп Анатолій Бурміч додав, що такі терміни бажаного закінчення воєнних дій пов'язані з ресурсами, озброєнням та допомогою партнерів.

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Військові сказали народним депутатам, що війну потрібно завершити в першій половині 2025 року. Про це в ефірі "Новини.LIVE" розповів народний депутат, член депутатської групи "Відновлення України", член Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч.

"У нас була позавчора зустріч з військовими, зустрічаються завжди раз на тиждень у голови Верховної Ради, то нам сказали, що бажано війну завершити в першій половині. Чому? Тому що це пов'язано з ресурсами, з допомогою, з озброєнням і допомогою партнерів. Так натякнули, не вникаючи, просто не розшифровуючи далі", — розповів нардеп.

Він додав, що війна буде завершена, і будуть компроміси. На думку Анатолія Бурміча, мир неможливо досягнути без компромісів.

"Не може бути такого, що мир може бути досягнутий без компромісу. Якщо щось буде не влаштовувати агресора, він просто буде продовжувати далі йти. Вистачить у нас далі ресурсів чи ні — це питання таке", — додав він.

Нагадаємо, напередодні колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначав, що завершення війни у 2025 році означатиме поразку для України. Тому краще продовжувати бойові дії до повного програшу Російської Федерації. Загалом у Києва є два шляхи: закінчити війну у 2025-му програшем чи готуватися до подальшого протистояння.

Додамо, що про готовність до завершення війни говорили у РФ. Однак там турбуються через загрози, які начебто є на західних кордонах.