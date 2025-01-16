Україні вигідніше продовження війни до 2026 року: ветеран назвав причину (відео)

Дикий зазначив, що у Києва є два шляхи: закінчити війну у 2025-му програшем чи готуватися до подальшого протистояння.

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Завершення війни у 2025 році означатиме поразку для України. Тому краще продовжувати бойові дії до повного програшу Російської Федерації. Про це в ефірі "Еспресо" зазначив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Він додав, що Україні варто готуватись до тривалого протистояння. Необхідно максимально послабити РФ та змусити капітулювати кремлівський режим.

"Нам потрібно бути готовими до того, що ця війна буде тривати у 2025 році, а може й далі. Відверто кажучи, для України кращим варіантом можливо буде, щоб війна тривала й далі. Оскільки шансів перемогти у 2025 році в нас не так багато. Тому закінчення війни у 2025 році означало б, що перемогла та сторона. І це, до речі, зовсім не виключено. Коли Патрушев говорить, що можливо Україна в цьому році припинить своє існування, то це дійсно можливо. Просто потрібно відрізняти слово "можливо" від "гарантовано". Ми дійсно можемо програти цю війну у 2025 році", — наголосив Євген Дикий.

За словами колишнього командира взводу "Айдар", новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не впливатиме на реальний сценарій розвитку російсько-української війни. На його думку, за програшем однієї зі сторін стоятиме ряд факторів. Не варто розраховувати, що війна закінчиться після зустрічі Трампа та президента РФ Володимира Путіна — варто бути готовими до того, що все вирішуватиметься на фронті.

"Звісно, ми можемо не програти цю війну. По тому, що я спостерігаю в українському тилу, можу сказати, що у Патрушева є серйозні підстави для таких погроз. Бо якщо ми будемо жити так, як живемо зараз, то шанси на програш будуть збільшуватись. Якщо ми схаменемось і будемо жити, як у 2022 році, то ми не програємо війну в цьому році, а в наступному році цілком ймовірно капітулює Росія. Поки що можливі два варіанти, але ні те, ні інше не вирішує Трамп", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно помічник президента Росії Микола Патрушев заявив, що Україна "припинить існування" у 2025 році. На це відреагував глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, назвавши його "генератором випадкових заяв".

Також в Росії заявляли про готовність до завершення війни. Однак там турбуються через загрози, які начебто є на західних кордонах.