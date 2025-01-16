Украине выгоднее продолжение войны до 2026 года: ветеран назвал причину (видео)

Дикий отметил, что у Киева есть два пути: закончить войну в 2025-м проигрышем или готовиться к дальнейшему противостоянию.

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Завершение войны в 2025 году будет означать поражение для Украины. Поэтому лучше продолжать боевые действия до полного проигрыша Российской Федерации. Об этом в эфире "Эспрессо" отметил бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Он добавил, что Украине стоит готовиться к длительному противостоянию. Необходимо максимально ослабить РФ и заставить капитулировать кремлевский режим.

"Нам нужно быть готовыми к тому, что эта война будет продолжаться в 2025 году, а может и дальше. Откровенно говоря, для Украины лучшим вариантом возможно будет, чтобы война продолжалась и дальше. Поскольку шансов победить в 2025 году у нас не так много. Поэтому окончание войны в 2025 году означало бы, что победила та сторона. И это, кстати, совсем не исключено. Когда Патрушев говорит, что возможно Украина в этом году прекратит свое существование, то это действительно возможно. Просто нужно отличать слово "возможно" от "гарантированно". Мы действительно можем проиграть эту войну в 2025 году", — отметил Евгений Дикий.

По словам бывшего командира взвода "Айдар", новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не будет влиять на реальный сценарий развития российско-украинской войны. По его мнению, за проигрышем одной из сторон будет стоять ряд факторов. Не стоит рассчитывать, что война закончится после встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина — стоит быть готовыми к тому, что все будет решаться на фронте.

"Конечно, мы можем не проиграть эту войну. По тому, что я наблюдаю в украинском тылу, могу сказать, что у Патрушева есть серьезные основания для таких угроз. Потому что если мы будем жить так, как живем сейчас, то шансы на проигрыш будут увеличиваться. Если мы опомнимся и будем жить, как в 2022 году, то мы не проиграем войну в этом году, а в следующем году вполне вероятно капитулирует Россия. Пока что возможны два варианта, но ни то, ни другое не решает Трамп", — добавил он.

Напомним, недавно помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Украина "прекратит существование" в 2025 году. На это отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, назвав его "генератором случайных заявлений".

Также в России заявляли о готовности к завершению войны. Однако там беспокоятся из-за угроз, которые якобы есть на западных границах.