Военные намекают на завершение войны в первой половине 2025 года, — нардеп Бурмич

Нардеп Анатолий Бурмич добавил, что такие сроки желаемого окончания военных действий связаны с ресурсами, вооружением и помощью партнеров.

Related video

Военные сказали народным депутатам, что войну нужно завершить в первой половине 2025 года. Об этом в эфире "Новости.LIVE" рассказал народный депутат, член депутатской группы "Восстановление Украины", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич.

"У нас была позавчера встреча с военными, встречаются всегда раз в неделю у председателя Верховной Рады, то нам сказали, что желательно войну завершить в первой половине. Почему? Потому что это связано с ресурсами, с помощью, с вооружением и помощью партнеров. Так намекнули, не вникая, просто не расшифровывая дальше", — рассказал нардеп.

Он добавил, что война будет завершена, и будут компромиссы. По мнению Анатолия Бурмича, мир невозможно достичь без компромиссов.

"Не может быть такого, что мир может быть достигнут без компромисса. Если что-то будет не устраивать агрессора, он просто будет продолжать дальше идти. Хватит у нас дальше ресурсов или нет — это вопрос такой", — добавил он.

Напомним, накануне бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечал, что завершение войны в 2025 году будет означать поражение для Украины. Поэтому лучше продолжать боевые действия до полного проигрыша Российской Федерации. В целом у Киева есть два пути: закончить войну в 2025-м проигрышем или готовиться к дальнейшему противостоянию.

Добавим, что о готовности к завершению войны говорили в РФ. Однако там беспокоятся из-за угроз, которые якобы есть на западных границах.